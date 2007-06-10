به گزارش خبرگزاری مهر، دوره آموزش بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود با هدف ارتقاء سطح دانش مهندسان و کارشناسان ارشد سازه و زلزله دستگاه های اجرایی و مهندسین مشاور و نیز آشنا کردن آنها با اصول و روشهای صحیح ارزیابی و بهسازی ساختمانهای موجود در برابر زلزله برگزار می شود.

این دوره ها از اول تابستان به مدت 9 هفته توسط قطب علمی مقاوم سازی و بهینه سازی ابنیه ساختمانها و شریانهای حیاتی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار می شود.

این دوره ها شامل دوره عمومی، دوره اختصاصی سازه های فولادی و بتنی و دوره اختصاصی سازه های بنایی است.

علاقه مندان تا 26 خرداد ماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.moghavem-sazi.ir مراجعه کنند.