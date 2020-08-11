آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی آخر هفته برگزار می شود

دکتر سعید هاشمی نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ در روزهای ۲۳ و ۲۴ مردادماه برگزار می‌شود و داوطلبان تا ساعت ۲۴ امشب ۲۱ مرداد فرصت دارند با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی کارت ورود به جلسه خود را دریافت کنند.

وی افزود: آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۹ در نوبت صبح و عصر روز پنجشنبه ۲۳ مرداد و صبح و عصر روز جمعه ۲۴ مرداد در ۳۵ حوزه امتحانی با رقابت ۸۱ هزار و ۱۷ داوطلب برگزار می‌شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: تمامی داوطلبان باید در هنگام دریافت کارت ورود به جلسه، فرم خود اظهاری کرونا را تکمیل کنند. پس از اتمام مهلت دریافت کارت ورود به جلسه، جهت رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اعلام به حوزه امتحانی داوطلب، این فرم تا ۲۴ ساعت قبل از جلسه آزمون، قابل ویرایش خواهد بود.

وی گفت: در صورتی که افراد فرم خوداظهاری کرونا را پیش از این تکمیل کرده باشند می‌توانند تا روز چهارشنبه کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت کنند.

هاشمی نظری یادآور شد: به منظور رعایت نکات بهداشتی و حفظ سلامتی کلیه داوطلبان، افرادی که مبتلا به بیماری کرونا هستند از سایر داوطلبان جدا شده و در فضایی مجزا امتحان خواهند داد.