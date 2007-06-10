کلیات طرح کاهش تولید زباله در خانگی در مشهد تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمد عظیم شهیدی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : در قالب این طرح زباله های خشک و زباله های تر و فاسد پذیر در منازل جداسازی خواهند شد .

وی خاطرنشان کرد : معتقدیم با اجرای این طرح 400 تن زباله از حجم زباله های تولیدی روزانه مشهد کاسته خواهد شد

شهیدی اظهار داشت : با جداسازی زباله خشک و تر امکان تولید کمپوست از زباله های فاسد پذیر مشهد افزایش می یابد.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد ادامه داد : با اجرای این طرح فقط روزانه هزار و 100 تن زباله در مشهد تولید و بخش اعظم آن تبدیل به کمپوست خواهد شد .

وی بیان کرد : هم اکنون هزار و 550 تن انواع زباله در مشهد تولید شده که قادر هستیم روزانه یک سوم آن را پردازش کنیم.

شهیدی با اشاره به اینکه بخش اعظم زباله های خانگی مشهد قابل بازیافت است یادآور شد : مشارکت شهروندان به ویژه بانوان نقش تعیین کننده ای در کاهش تولید زباله و بازیافت آن دارند.

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد در پایان از شهروندانی که در امر تفکفک پسماندهای خشک همکاری داشته اند تقدیر نمود و تاکید کرد : آموزش راهنمایی و تشویق شهروندان فعال در این زمینه می تواند نقش موثری در کاهش تولید زباله و برگشت سرمایه های ملی داشته باشد .