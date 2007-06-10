دوچرخه سواری کشورمان به کار خود در رقابت های کاپ آسیایی ژاپن پایان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از مسابقات دوچرخه سواری کاپ آسیایی ژآپن که صبح امروز در پیست 400 متری ایواکاسیتی ژاپن برگزار شد، دوچرخه سواران ملی پوش کشورمان در سه رشته مدیسون و 4 کیلومتر تیمی و المپیک اسپرینت به مصادف دیگر حریفان آسیایی رفتند و در پایان این رقابت دو مدال با ارزش طلا و نقره برای کشورمان کسب شد.

در رشته مدیسون مهدی سهرابی و علیرضا حقی برای تیم ملی کشورمان رکابزنی کردند و در پایان با غلبه بر ایجیمای ژاپنی دارنده مدال طلای قهرمانی آسیایی و وانگ کاپ هنگ کنگی دارنده مدال طلای قهرمانی جهان در فرانسه با اقتدار در سکوی قهرمانی ایستادند و مدال طلای این رشته را برای ایران به ارمغان آوردند. دراین رشته تیم ژاپن و هنگ کنگ به ترتیب در سکوهای دوم و سوم ایستادند.

در رشته 4 کیلومتر تیمی نیز تیم ملی کشورمان مرکب از علیرضا حقی ، حسین ناطقی ، مهدی سهرابی و محمد صادق مظفری با زمان 4 دقیقه و 29 ثانیه و 13 صدم ثانیه درسکوی دوم قرار گرفت و به مدال نقره دست پیدا کرد و تیم ملی ژاپن با زمان 68/25/4 و تیم ملی هنگ کنگ با زمان 24/29/4 دقیقه به ترتیب در سکوهای اول و سوم ایستادند.

در رشته المپیک اسپرینت نیز تیم ملی کشورمان مرکب از محمود پراش ، حسنعلی ورپشتی و فرشید فارسی نژادیان در سکوی چهارم ایستادند و تیم ملی مالزی ، چین و کره به ترتیب در سکوی اول تا سومی قرار گرفتند.

در این مسابقات تیم ملی کشورمان تاکنون در رشته مدیسون 70 امتیاز، در رشته 4 کیلومتر تیمی 75 امتیاز ، در رشته 4 کیلومتر انفرادی 70 امتیاز و در رشته دور امتیازی نیز 35 امتیاز برای کسب سهمیه المپیک 2008 پکن کسب کرده است.