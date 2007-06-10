حملات اسرائیل به نوار غزه ادامه خواهد یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "ایهود اولمرت" امروز در جمع وزیران کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد : حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه همچنان ادامه خواهد داشت.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی متوقف شدن حملات این رژیم به نوار غزه را به قطع شلیک موشک های قسام مشروط کرد.

"گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز بر گسترش حملات این رژیم به نوار غزه تاکید کرد.

اشکنازی امکان حملات گسترده زمینی در نوار غزه را رد کره و گفت : گزینه اول ما برای حمله به مواضع فلسطینی ها استفاده از بمباران هوایی است.

در همین رابطه منابع بیمارستانی و امنیتی فلسطینی امروز اعلام کردند: هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی آخرین ساعات شب گذشته درسه بارحمله خود، دفاتر جنبش جهاد اسلامی را هدف قرار دادند.

به گزارش این منابع، این حملات سبب وارد آمدن خسارت هایی به دو دوفتر جهاد اسلامی در غرب و شمال شهر غزه و همچنین زخمی شدن شماری از فلسطینیان شد.