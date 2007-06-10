"حجاب" در ترکیه؛ انتخاب زنان مسلمان برای مبارزه با تصمیم دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیرة، علیرغم تلاشهای دولت ترکیه در مبارزه با حجاب، زنان محجبه افزایش زیادی پیدا کرده اند. این مسئله باعث شده است تا زنان محجبه بویژه در زمینه آموزش و کار در تنگنا قرار گیرند .

بر اساس تحقیقات غیررسمی اینک 70 درصد زنان ترکیه محجبه هستند. حجاب برای زنان امتیاز به حساب می‌آید و به معنای ضعف آنها نیست. حجاب نشانگر همان توانایی است که در کشورهای اسلامی وجود دارد .

فاطمه کدانکش 23 ساله که به علت حجاب از رفتن به دانشگاه منع شده است، گفت: از اینکه حجاب را انتخاب کرده است، پیشمان نیست، زیرا این اقدام منجر به بسته شدن درهای زندگی او نشده است و پیروزی مقابل او قرار دارد. او قرار بود در رشته هنر مد در دانشگاه تحصیل کند که پس از رها کردن دانشگاه، خانه‌دار شده است.

او به دوست اروپایی ساکن استانبول خود گفت: من از حجابی که دارم پشیمان نیستم؛ بلکه خوشبختم. زیرا مبلغ زیادی در راه اطاعت امر الهی پرداخت کردم تا تکلیف دین خود را به جا آورم.

بنابر این گزارش، هزاران نفر از زنان ترکیه برای اتمام تحصیلات دانشگاهی خود از این کشور خارج شده اند به ویژه در آذربایجان که زبان ترکی در آن اشاعه یافته، پراکنده شده اند.

عایشه اوزکی یکی دیگر از زنان محجبه ترکیه که هزینه گزافی برای حجاب پرداخت کرده است و به منظور دفاع از حجاب خود مقابل دوستانش و حتی خانواده اش ایستاده می گوید: دین اسلام را بسیار عمیق مورد مطالعه قرار دادم و وجود حجاب را برای هر زن مسلمانی درک کردم و تصمیم گرفتم که محجبه باشم. این امر منجر شد تا با مخالفتهای شدید خانواده ام رو به رو شوم و خانه را ترک کنم و پس از هفت سال به خانه بازگردم .

این در حالی است که اقدامات و فعالیتهای دانشگاهها یا ادارات رسمی روزانه مقابل زنان مدام تکرار می‌شوند که به زنان محجبه اجازه ورود به این اماکن را نمی‌دهند. بنابراین زنان صبح حجاب خود را بر می‌دارند و هنگام خروج از دانشگاه یا محل کار دوباره آن را بر سر می‌گذارند. این یکی از شیوه‌هایی است که بیشتر زنان ترک به آن پناه برده‌اند تا هم حجاب و هم کار و دانشگاه خود را حفظ کنند. اما زنان دیگری هم هستند که کلاه یا کلاه گیسی بر سرشان به جای حجاب قرار می دهند که این کار خشم دولت را بر نمی‌انگیزد.

زنان محجبه از سوی دولت ترکیه و مراکز حقوقی و حتی زنان غیر محجبه مورد برخورد و خشونت قرار می‌گیرند.