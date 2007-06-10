دستیابی به توافق نهایی با آمریکا در زمینه هسته ای دشوار است / بوش نگرانی های ما را درک می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"مانموهان سینگ" در جمع خبرنگاران در راه بازگشت از آلمان و شرکت در اجلاس گروه هشت ( هشت کشور بزرگ صنعتی جهان) تصریح کرد:" به نظر من پیش از آنکه بتوانیم، نوری را در پایان تونل ببینیم، برخی مذاکرات سخت نیاز است."

وی که درحاشیه اجلاس گروه هشت با جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدارکرده بود، افزود:"برخی سختی ها وجود دارد، اما فکر می کنم که هردوی ما عزم و اراده خود را برای غلبه بر این مشکلات ابراز کردیم. پرزیدنت بوش نگرانی های ما را بیشتر درک کرد."

وی در پاسخ به این سوال که آیا توافق نهایی در این قرار داد می تواند تا ماه سپتامبر به دست آید،گفت؟ :" چرا سپتامبر، چرا زودتر نه؟ "

براساس قرارداد بین دو طرف، آمریکا به دهلی کمک هسته ای ارائه می دهد و در مقابل، بازرسان برای بازدید از 14 راکتور هسته ای هند که برای مصارف متعارف فعالیت دارند، اجازه خواهند یافت.

هند همچنین اجازه خواهد یافت 8 راکتورهسته ای خود را خارج از دید بازرسان توسعه دهد. دهلی نو دراین پیمان به پذیرش مقررات نظام تبعیض آمیز کنترل فناوری موشک و گروه صادرکنندگان تجهیزات هسته ای متعهد شده، اما اهمیت این معاهده با اهداف هر یک از امضا کنندگان این معاهده مشخص می شود .

هند خواستار داشتن حق آشکار برای بازآوری سوخت هسته ای است که این امر در تناقض با قانون آمریکاست. این کشور همچنین می گوید که باید حق آزمایش سلاحهای هسته ای خود را حفظ کند.