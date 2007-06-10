نگاه بازرگانی به تبلیغات دینی بزرگترین آفت اطلاع رسانی مذهبی است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند ، حجت الاسلام کاظم لطفیان ، ظهر امروز در نشست کمیته تبلیغات محیطی خراسان جنوبی با اشاره به این که امروز استکبار جهانی رواج تبلیغات فرهنگ غیر‌دینی در کشورهای اسلامی را در پیش گرفته است ، افزود : مردم به ویژه جوانان جوامع اسلامی باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند.

وی اظهار داشت : ارتقا فرهنگ جامعه در گرو تبلیغات مناسب و بر اساس دین است و شهرداری ها باید بیشتر از گذشته به موضوع تبلیغات محیطی دقت کنند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ، ترویج فرهنگ دینی ، ارائه راهکارهای مناسب به منظور تقویت فرهنگ دینی و ارائه الگوهای مناسب در تبلیغ دین مبین اسلام در راستای صیانت از ارزش های اسلامی را از جمله وظایف متولیان فرهنگ در جامعه عنوان کرد .