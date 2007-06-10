87 درصد تولید کنندگان صنایع دستی روستایی و عشایر هستند / تشکیل انجمن هنرمندان صنایع دستی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر ، سید مهدی صحرائیان استاد صنایع دستی در مراسم روزجهانی صنایع دستی افزود: براساس محاسبات به عمل آمده نرخ تولید ارزش افزوده دربخش صنایع دستی 200 تا 295 درصد است و در این صورت اقلام صادراتی رشته های مختلف این صنعت 100 درصد قابل عرضه هستند این درحالی است که فقط 13 تا 50 درصد اقلام صادراتی تولیدات ماشینی قابل عرضه هستند.

وی خاطر نشان کرد : بالا بودن نرخ تولید ارزش افزوده در محصولات صنایع دستی موجب شده است تا ارزش هر تن کالای صادراتی صنایع دستی به میانگین 26هزار و 900 دلار برسد در حالی که طی دوره برنامه سوم توسعه میانگین ارزش افزوده هر تن کالای صادراتی فقط 384 دلار بوده است .

این استاد صنایع دستی تاکید کرد : طی سالهای 73 تا 84 سهم محصولات صنایع دستی 22 درصد صادرات غیر نفتی بوده این درحالی است که دولت حتی یک ریال در عمران صنایع دستی سرمایه گذاری نکرده و ارزش افزوده ایجاد شده در بخش صنایع دستی بیش از 27 میلیارد دلار بوده است .

صحرائیان گفت: طی سالهای 79 تا 84 که توریسم تجاری جای خود را به توریسم زیارتی می دهد همچنان صادرات توریستی صنایع دستی نرخ رشد 107 درصدی خود را حفظ می کند بنابراین به نظر می رسد چنانچه تمهیدات ویژه ای که در مطالعات استراتژی توسعه صنایع دستی پیش بینی شده عملیاتی شود نرخ رشد صادرات توریستی صنایع دستی بتواند با نرخ بالای رشد دوره های برنامه چهارم و پنجم عمرانی مجددا برابری کند.

وی افزود: با درنظر گرفتن تعداد فعالان در حوزه تولید ، توزیع و فروش محصولات صنایع دستی آمار افراد شاغل در این حوزه به بیش از 15 میلیون نفر می رسد همچنین حدود 87 درصد از فعالان تولید این صنعت روستایی و عشایر هستند.

وی گفت: تحقیقات نشان داده صنایع دستی ایران از تمامی پتانسیل های لازم برای صادرات 10 میلیارد دلاری و اشتغال مستقیم و غیر مستقیم 20 میلیون نفری برخور دار است و همچنین می تواند طی برنامه 5 ساله عمرانی ، سهم خود را در ترکیب تولید ناخالص داخلی به حدود 10 تا 12 درصد افزایش دهد .

وی تاکید کرد : سازمان میراث فرهنگی میتواند با رونق بخشیدن به اقتصاد و توسعه صنایع دستی ارزش های هویت ملی ایرانیان را احیا کند.

همچنین در این مراسم علی بختیاری هنرمند صنعت شیشه گری ، تشکیل انجمن هنرمندان صنایع دستی و میراث فرهنگی برای تمامی رشته ها الزامی دانست و گفت: داشتن هنرستان صنایع دستی و میراث فرهنگی در رشته های مختلف این صنعت ضروری است .

وی افزود: ارائه وام به تولید کنندگان صنایع دستی ، ایجاد شهرک صنعتی برای تمامی رشته ها در داخل تهران و.. از جمله برنامه هایی است که برای رونق صنایع دستی باید اجرایی شود .