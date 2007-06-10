موزه مردم شناسی تربت جام افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، ابوالفضل مکرمی فر پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه موزه مردم شناسی تربت جام اظهار داشت : در پی سفر ریاست محترم جمهور در سال گذشته به خراسان رضوی احداث 10 موزه مردم شناسی به تصویب رسید که از این تعداد 6 موزه به بهره برداری رسیده است .

وی خاطر نشان کرد : با افتتاح چهار موزه دیگر مردم شناسی در شهرستان های استان خراسان رضوی از رتبه چهارم کشور به رتبه اول کشور از نظر تعداد موزه ارتقا پیدا می کنیم.

مکرمی فر با اشاره به تاریخ و تمدن دیرینه شهرستان تربت جام ادامه داد : این شهرستان خود یک موزه است و بایستی تاریخ غنی و اصالت این شهر را به نمایش بگذاریم .

وی از موزه به عنوان مرکز علمی و پژوهشی نام برد و یادآور شد : موزه مردم شناسی تربت جام با هزینه ای بالغ بر 300 میلیون ریال و طی مدت 2 ماه مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامه این مراسم نیز مسعود نصرتی مدیر کل موزه های کشور گفت : با اجرایی شدن 6 پروژه موزه مردم شناسی در استان خراسان رضوی این استان به رتبه دوم کشور در تعداد موزه ها ارتقا پیدا کرد.

وی عنوان کرد : موزه های مردم شناسی یک اتفاق بزرگ فرهنگی می باشد که شاید رشد و توسعه را در بخش فرهنگ به دنبال داشته باشد.

نصرتی افزود : موزه های مردم شناسی می توانند با توجه به جهانی شدن فرهنگ یک پل فرهنگی در کشور باشند.

وی یادآور شد : قاچاق اشیای حرف اول را در ایران می زند و با ایجاد مزوه ها جلوی قاچاق اشیای نفیس را در کشور می گیریم.

نصرتی افزود : هدف از ایجاد موزه های مردم شناسی ایجاد فرهنگ صیانت از فرهنگ و هویت گذشته و معرفی آثار باستانی و آموزش می باشد .

وی عنوان کرد : دولت نهم با نگاه میراثی خود توانسته است سهم بسزایی در پیشرفت بخش گردشگری و میراث فرهنگی داشته باشد .

نصرتی در پایان از ایجاد سایت باستانی در دو منطقه گوهر تپه بهشهر مازندران و بندیان درگز در خراسان رضوی خبر داد.

موزه مردم شناسی در رباط جام با غرفه هایی شامل کارگاه ساخت ساز و نمایش سازهای منطقه ، گلیم بافی ، قالی و قالیچه بافی ، نوازندگان سنتی ، کشاورزی ، رقص اپر ، چادر نشینی ، مطبخ سنتی ، آهنگری، نمد مالی ، فرت بافی ، عطاری و گیاهان دارویی ، رنگرزی سنتی ، سفالگری و .. مورد بهره برداری قرار گرفت.