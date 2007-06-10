انتقادهای تند خود را با انصاف همراه کنید / در عرصه فرهنگ رقیب می طلبیم

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارشاد دیشب در مراسم بهره برداری مجتمع فرهنگی هنری فارابی صومعه سرا در جمع اهالی فرهنگ و هنر این شهرستان گفت : دولت احمدی نژاد برای خدمتگذاری آمده و انگیزه های خدمتگذاری بی منت در دولت نهم بسیار زیاد است.

وی افزود : این دولت برای کار آماده خدمت است و اگر جایی نتوانسته کاری انجام دهد پیش مردم شرمنده بوده و در هر فرصتی به فکر جبران است.

وی گفت: در حال حاضر موانع برای انجام خدمت بسیار کم شده، هر چند انتقادها ممکن است وجود داشته باشد اما این انتقادها را نباید مانع محسوب کرد.

صفارهرندی نشانه های قدرت را در اقتصاد، نظامی گری و عرصه فرهنگ عنوان کرد و گفت: در سیستم نظامی گری، قصد مبارزه طلبی نداریم و همواره هدف ما دفاع بوده است اما در حوزه فرهنگ هرچه به عقب هم برگردیم ذخایر ما غنی و زیاد است و در این عرصه رقیب می طلبیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: در صحنه جنگ نرم امروز دارای توان و استعداد بسیار بالایی هستیم اما ایالات متحده آمریکا حداکثر باید به چهارصد سال تاریخ خود بنازد به همین خاطر در این عرصه وارد پرخاشگری می شود و فیلمی مانند 300 را می سازد که سراسر توهین و فحش و ناسزا به فرهنگ ایران است.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین پور عیسی ضمن تقدیر و تشکر از همه کسانی که در اجرای پروژه های استان زحمت کشیدند گفت: واقعاً برای ما غرور آفرین است که حداقل در این عرصه قصد خدمتگذاری داریم تا در پیشگاه خون شهدا شرمنده نباشیم.

وی گفت افتتاح این پروژه یک جنبش سخت افزاری فرهنگی در گیلان است و انتظار داریم با همکاری و همیاری مسئولان این استان تداوم یابد.

در ادامه کاظم دلخوش نماینده شهرستان صومعه سرا حضور صفارهرندی را در این شهر فرصت مغتنمی برای هنرمندان این شهرستان عنوان کرد و گفت: حرکت هنرمندان شهرستان صومعه سرا با کمترین امکانات بسیار جانانه است و آنها با سیلی صورت خود را سرخ می کنند.

وی گفت: در این شهرستان انجمن های فرهنگی هنری بسیاری فعالیت می کنند که نیازمند حمایت هستند.

گفتنی است مجتمع فرهنگی فارابی صومعه سرا در غرب گیلان پس از 14 سال به بهره برداری رسید. کار اجرایی مجتمع فرهنگی فارابی صومعه سرا از سال 1372 توسط فرهنگ و ارشاداسلامی آغاز شد که از سال 1374 مسکن و شهر سازی کار اجرایی آن را بر عهده گرفت که به دلیل کمبود اعتبار روند احداث این مجتمع مدت 14 سال به طول انجامید .

مجتمع فرهنگی فارابی صومعه سرا با سه هزار و 500 متر مربع زیر بنای مفید در سه طبقه ساخته شده و برای ساخت آن بیش از 11 میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است .

این مجتمع شامل بخش های مختلفی از جمله : سالن آمفی تئاتر 420 نفره ، بخش اداری و آموزشی و مخزن کتاب است و همچنین در محوطه روباز مجتمع نیز سن ویژه نمایش های خیابانی احداث شده است. شهرستان صومعه سرا در غرب گیلان بیش از 140 هزار نفر جمعیت دارد.