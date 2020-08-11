به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشمیری بعد از ظهر سهشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۴ بیمار در بخشهای کرونایی بیمارستانهای استان بوشهر بستری شدهاند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر ۱۸۳ مورد مثبت قطعی در بیمارستانهای استان بستری هستند گفت: خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ مورد از بستریهای بخشهای کرونایی در استان بوشهر با حال خوب از بیمارستان مرخص شدهاند که از این تعداد ۲۶ مورد مثبت قطعی بودهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: متأسفانه شش نفر از همشهریان عزیزمان روز دوشنبه و دو نفر روز سهشنبه فوت شدهاند که تست کرونای همه آنها امروز مثبت اعلامشده است که در رده سنی ۶۰ تا ۹۶ سال هستند.
کشمیری بابیان اینکه هماکنون ۵۱ مورد در بخشهای مراقبتهای ویژه بستری هستند افزود: از این تعداد ۲۲ مورد با کمک دستگاه نفس میکشند.
دبیر ستاد مبارزه با کرونا در استان بوشهر خاطرنشان کرد: هیچ داروی اختصاصی و واکسنی برای بیماری کرونا هنوز کشف نشده است و تنها راه مبارزه با این ویروس اقدامات پیشگیرانه است.
نظر شما