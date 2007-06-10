تاریخ برگزاری مسابقات فوتبال ساحلی آسیا و انتخابی جام جهانی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هشت تیم ایران، بحرین، ژاپن، استرالیا، چین، امارات، تایلند و فیلیپین از تاریخ 23 لغایت 27 مرداد ماه سال جاری در شهر دبی امارات به میدان می روند تا در پایان سه تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی 2007 را به دست آورند.

تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان سال گذشته در اولین حضور خود در این رقابت ها ضمن کسب مقام سوم آسیا به جام جهانی 2006 صعود کرد.



رقابت های جهانی فوتبال ساحلی با حضور 16 تیم برتر جهان از تاریخ 10 لغایت 20 آبان ماه امسال در شهر ریودوژانیرکشور برزیل برگزار خواهد شد.