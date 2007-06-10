موقعیت ویژه کلانشهر کرج زمان انتخاب شهردار را طولانی کرده است

محمود دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : مشکلات و معضلات کلانشهر کرج به مراتب از بسیاری شهرها حتی کلانشهر تهران بیشتر است به همین دلیل انتخاب شهردار در این شهرستان نیازمند دقت بیشتری است .

وی یادآور شد : طی فراخوانی 21 نفر در کلانشهر کرج برای شهردار شدن کاندیدا شدند که در مرحله بعد با 10 نفر از کاندیدا مذاکره شد و در آخرین مرحله سه نفر در جلسه علنی به ارائه برنامه های خود پرداختند اما با توجه به تذکر آیین نامه ای یکی از اعضای شورا نسبت به مطابقت نداشتن مراحل انتخاب شهردار با آیین نامه های داخلی شوراها ، انتخاب شهردار در این مرحله منتفی شد .

دادگو خاطرنشان کرد : بر اساس آیین نامه های موجود در خصوص انتخاب شهردار مقرر شده است ، هر یک از اعضا فردی شایسته را معرفی کنند و پس از بررسی های لازم طی سه جلسه شهردار منصوب شود .

رئیس شورای اسلامی شهر کرج در خصوص ویژگی های مطلوب شهردار این کلانشهر تاکید کرد : آشنایی به قوانین و مقررات شهری ، آشنا بودن به ویژگی شهرها کرج ، آشنایی به قوانین شهرسازی ، قدرت خلاقیت ، ارائه برنامه ریزی اصولی ، اجرای مدیریت استراتژیک در شهرداری ، فعالیت فعال اتاق فکر ، اعتقاد به ساماندهی شهری و ترافیک و حمل و نقل ، اعتقاد به منابع موجود و فضاهای سبز ، پیگیری کارهای انجام شده ، توجه به بخش های فرسوده شهری و ... از جمله مشخصاتی است که شهردار آینده کرج باید دارا باشد .