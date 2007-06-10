بازیکنان تنیس روی میز ایران به رنکینگ جهانی بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از کسب چند پیروزی توسط ورزشکاران تیم ملی ایران در مسابقات انفرادی جهان در شهر زاگرب و پیگیری رییس فدراسیون کشورمان جهت احقاق حق بازیکنان حذف شده از فهرست رنکینگ جهانی سرانجام طی نامه ای رسمی نام این سه ورزشکار وارد فهرست جهانی شدند.

محمد رضا اخلاق پسند ، شهرام سربخشیان و ندا شهسواری سه قهرمان ملی پوش ایران هستند که مدتی پیش بعد از کسب چند نتیجه متوسط و ضعیف در رقابت های برون مرزی به اشتباه نام آنها از فهرست نفرات دارای رنکینگ جهان حذف شده بود که با پیگیری مسئولین و عذرخواهی رسمی فدراسیون جهانی مجددا وارد آن شدند.

با احتساب این رنکینگ های جدید ، تنیس روی میز کشورمان در بخش مردان 2 پله در رنکینگ جهانی صعود کرده است.