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۲۱ مرداد ۱۳۹۹، ۲۱:۱۴

رئیس سازمان صمت قم:

تامین نیازهای زیرساختی واحدهای صنعتی قم از الزامات رونق تولید است

تامین نیازهای زیرساختی واحدهای صنعتی قم از الزامات رونق تولید است

قم - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با بیان اینکه بسیاری از محصولات با توجه به تحریم‌ها جایگزین واردات شده است، گفت: در شرایط رونق تولید قم با نیازهای زیرساختی بیشتری روبرو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید استاندار از واحدهای صنعتی شهرک شکوهیه در گفتگو با خبرنگاران احیا و راه اندازی مجدد واحدهای راکد قم را امری ضروری دانست و افزود: با اقدامات انجام گرفته در راستای جهت تولید بسیاری از واحدهای صنعتی موفق به افزایش تولید شدند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به تحریم‌ها، جایگزینی بسیاری از محصولات تولید داخل به جای محصولات وارداتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: در شرایط رونق تولید در قم با نیازهای زیرساختی بیشتری روبرو هستیم که باید اقدامات لازم جهت رفع این نیازها با همکاری سایر نهاد انجام پذیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تأمین نیازهای واحدهای صنعتی توسط دستگاه‌های خدماتی زیرساختی قم مانند آب، برق و گاز تصریح کرد: تکمیل زنجیره تولید از جمله اهداف استان است که در این زمینه اقدامات بسیاری در حال انجام است.

سیجانی با اشاره به اینکه تسهیلات تبصره ۱۸ در قالب پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود چهار درصد به واحدهای متقاضی صورت می‌گیرد، گفت: واحدهایی که در افزایش ظرفیت تولید خود بیشترین تلاش را داشتند و واحدهای راکد همجوار خود را احیا و راه اندازی می‌کنند، در استفاده از این تسهیلات در اولویت قرار دارند.

کد مطلب 4996315

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