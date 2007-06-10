50 هزار دیابتی برای بیمه شدن ثبت نام کرده اند

شکور امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیمه انفرادی بیماران دیابتی، پیشنهاد انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی بود که به صورت طرح به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن بیمه ها ملزم به اجرای این طرح شدند.

وی با اشاره به اینکه بیمه انفرادی برای سازمانهای بیمه گر منفعت ندارد، تصریح کرد: بیمه ها از بیمه کردن فرد دیابتی خودداری می کردند. زیرا می دانند که یک بیمار دیابتی در طول سال مراجعات متعددی به مراکز درمانی دارد و همین امر برای بیمه ها خوشایند نیست.

مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور ادامه داد: تصویب و ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور، موجب حذف منع قانونی بیمه انفرادی دیابتی شد و آنها ملزم به اجرای قانون هستند.

شکوری از ثبت نام داوطلبانه 50 هزار دیابتی فاقد دفترچه بیمه در سراسر کشور خبر داد و گفت: این تعداد ثبت نام بعد از اعلام این خبر صورت گرفته و قطعا بر تعداد دیابتی های فاقد دفترچه بیمه افزوده خواهد شد.

وی در خصوص نحوه بیمه شدن این افراد توضیح داد: بیماران دیابتی که دارای پرونده در دفاتر انجمن در سراسر کشور هستند، می توانند با مراجعه به این دفاتر و دریافت نامه نسبت به بیمه شدن خود از طریق ادارات بیمه خدمات درمانی اقدام کنند.

به گفته مدیرعامل انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی کشور، هزینه بیمه شدن دیابتی های بی بضاعت را انجمن پرداخت می کند.

شکوری در عین حال نسبت به بیمه شدن تمامی افراد دیابتی فاقد دفترچه درمانی در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: آنچه مشخص است، اینکه بیمه شدن دیابتی ها از هر جهت به نفع آنان خواهد بود و از هزینه های سنگین درمان دیابتی ها خواهد کاست.