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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۴۸

آغازی دیگر برای بانوان تهرانی

بانوان تهرانی می توانند با حضور در نشست های کارشناسی " آغازی دیگری " به صورت رایگان از مباحث کاربردی و مشاوره این نشست ها در زمینه زندگی زناشویی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر  این نشست ها با حضور کارشناسان ومشاوره برگزار و در آن سر فصل موضوعی متعددی در خصوص زندگی مشترک طرح ، بررسی و آسیب شناسی می شود.

شناخت اصول ومعیارهای روابط زناشویی بهنجار ، آسیب شناسی اختلالات رایج در زندگی مشترک و ارائه راه حل  های کاربردی برای رفع مشکلات زن و شوهر از جمله مباحث کارشناسی این نشست هاست.

پنجمین نشست " آغازی دیگر " از سوی کانون بانوان فرهنگسرای تفکر روز چهارشنبه  23 خرداد ماه جاری از ساعت 30/11 - 10 میزبان بانوان علاقمند است.

این نشست در تاریخ یاد شده در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر به نشانی " شهرزیبا - شهران - نرسیده به فلکه دوم - ابتدای زیر گذر شهران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9- 44304978 ، 44301444 تماس بگیرند.

کد مطلب 499633

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