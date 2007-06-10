آغازی دیگر برای بانوان تهرانی

به گزارش خبرگزاری مهر این نشست ها با حضور کارشناسان ومشاوره برگزار و در آن سر فصل موضوعی متعددی در خصوص زندگی مشترک طرح ، بررسی و آسیب شناسی می شود.

شناخت اصول ومعیارهای روابط زناشویی بهنجار ، آسیب شناسی اختلالات رایج در زندگی مشترک و ارائه راه حل های کاربردی برای رفع مشکلات زن و شوهر از جمله مباحث کارشناسی این نشست هاست.

پنجمین نشست " آغازی دیگر " از سوی کانون بانوان فرهنگسرای تفکر روز چهارشنبه 23 خرداد ماه جاری از ساعت 30/11 - 10 میزبان بانوان علاقمند است.

این نشست در تاریخ یاد شده در سالن اجتماعات فرهنگسرای تفکر به نشانی " شهرزیبا - شهران - نرسیده به فلکه دوم - ابتدای زیر گذر شهران برگزار می شود.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9- 44304978 ، 44301444 تماس بگیرند.