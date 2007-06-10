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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۱۱

اعزام یک فروند هواپیما به جاسک برای انتقال بیماران و مصدومان / بازگشایی تمامی راههای مسدود شده طی دو روز آینده

اعزام یک فروند هواپیما به جاسک برای انتقال بیماران و مصدومان / بازگشایی تمامی راههای مسدود شده طی دو روز آینده

معاون استاندار هرمزگان گفت: تمامی راههای مسدود شده در استان هرمزگان طی 2 روز آینده بازگشایی خواهد شد.

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با مساعد شدن شرایط جوی امکان ارسال مواد غذایی و امکانات لازم  بوسیله هواپیما و بالگرد به روستاهای در محاصره سیل فراهم شد و در حال حاضر در هیج  یکی از مناطق استان با مشکل کمبود تجهیزات مواجه نیستیم .

وی به اعزام یک هواپیما برای انتقال بیماران و مصدومان به جاسک خبرداد و گفت : تمامی بیماران و مصدومان جاسک بوسیله یک فروند هوایپما از جاسک خارج شدند .

صادقی تصریح کرد: اغلب راهها در استان بازگشایی شده است اما هنوز برخی راههای ارتباطی به روستاها به علت طغیان رودخانه ها همچنان مسدود است.

معاون استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد : بنا شده تمامی راههای مسدود شده در استان هرمزگان طی 2 روز آینده بازگشایی  شود .

کد مطلب 499637

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