اعزام یک فروند هواپیما به جاسک برای انتقال بیماران و مصدومان / بازگشایی تمامی راههای مسدود شده طی دو روز آینده

احمد صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : با مساعد شدن شرایط جوی امکان ارسال مواد غذایی و امکانات لازم بوسیله هواپیما و بالگرد به روستاهای در محاصره سیل فراهم شد و در حال حاضر در هیج یکی از مناطق استان با مشکل کمبود تجهیزات مواجه نیستیم .

وی به اعزام یک هواپیما برای انتقال بیماران و مصدومان به جاسک خبرداد و گفت : تمامی بیماران و مصدومان جاسک بوسیله یک فروند هوایپما از جاسک خارج شدند .

صادقی تصریح کرد: اغلب راهها در استان بازگشایی شده است اما هنوز برخی راههای ارتباطی به روستاها به علت طغیان رودخانه ها همچنان مسدود است.

معاون استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد : بنا شده تمامی راههای مسدود شده در استان هرمزگان طی 2 روز آینده بازگشایی شود .