دیدار سازندگان "هفت شنبه" با معاون صدا

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه و پس از معرفی اعضا برنامه "هفت شنبه"، معاون صدا در سخنانی گفت: "با تهیه برنامه‌های متفاوت در شبکه‌های مختلف رادیویی توانسته‌ایم به طیف وسیعی از مخاطبان دست پیدا کنیم. علاوه بر آن به یکی از اهداف مهم رادیو که سرعت در انتقال خبر بود، رسیده‌ایم."

در ادامه جلسه خجسته با اشاره به خصوصیات این برنامه از جمله انتخاب میهمانان و نوع طنز افزود: "در این برنامه هیجان و گرمی خاصی وجود دارد که این مسئله باعث جذب مخاطبان شده و به لحاظ ساختاری هم خوش ساخت است. در برنامه "هفت شنبه" گویندگان اجرای مناسبی دارند."

علی سیفی، مدیر گروه ورزش و تفریحات رادیو جوان، هم درباره برنامه‌های این گروه توضیحاتی ارائه داد و گفت: "این گروه در حال حاضر 20 برنامه دارد که برنامه‌ "هفت‌شنبه" جزو برنامه‌های پر مخاطب این گروه است."

ابوالقاسم صادقی، سردبیر برنامه "هفت شنبه"، هم افزود: "از آغاز امسال شنوندگان "هفت شنبه" زیاد شده‌اند که تعداد بسیاری از آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند. سال گذشته حدود 90 درصد شنوندگان برنامه دختر بودند، اما در آغاز سال 86 پسران جزو مخاطبان برنامه شده‌اند. هر هفته حدود 500 تا 600 تماس داریم که این رقم برای یک برنامه رادیویی بی‌سابقه بوده است."

در ادامه این جلسه اعضا مختلف برنامه به نکات مثبت "هفت شبه" اشاره کردند که از مهمترین آن می‌توان به وجود مخاطب وسیع و ارتباط تنگاتنگ آنها با این برنامه اشاره کرد. برنامه "هفت شنبه" روزهای جمعه از ساعت 9 تا 11 از رادیو جوان پخش می‌شود.