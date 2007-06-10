سپاه زنجان در اردوهای طرح هجرت کشور ممتاز شد

به گزارش مهر، سرهنگ مهدی موسوی ظهر امروز در همایش مشترک عوامل اجرایی طرح هجرت 3 در محل دهکده سبز زنجان افزود: بسیج سازندگی سپاه منطقه زنجان در سال گذشته با بکارگیری 24 هزار و 229 نفر با مشارکت آموزش و پرورش به بهسازی ، زیباسازی و مرمت مدارس در سطح استان اقدام نمود.

وی با عنوان این مطلب که استاندار زنجان تاکید ویژه ای در زمینه اجرای طرح هجرت دارند متذکرشد: استاندار زنجان همه دستگاه های اجرایی استان را ملزم کردند که امسال برای اجرای هرچه بهتر طرح هجرت تلاش نمایند.

موسوی هدف از اجرای این طرح خدمت رسانی به مناطق محروم عنوان کرد و اظهار داشت : بسیج تلاش دارد که با اجرای این امر به اهداف عالی نظام که خدمت رسانی به مناطق محروم و محرومان جامعه است، دست یابد.