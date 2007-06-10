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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۷

35 هزار کارت سوخت در مراکز پستی کرمان معطل مانده است

35 هزار کارت سوخت در مراکز پستی کرمان معطل مانده است

کرمان - خبرگزاری مهر : بیش از 35 هزار کارت سوخت در مراکز پستی کرمان معطل مانده است که صاحبان این کارت ها برای دریافت آن هنوز اقدامی نکرده اند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : 250 هزار کارت هوشمند سوخت در استان کرمان صادر و از این تعداد 215 هزار کارت به صاحبان خودروها تحویل داده شده است .

محمدمهدی قرایی با اشاره به اینکه عرضه سوخت در سراسر کشور فقط با کارت هوشمند انجام می گیرد ، افزود : از 135 جایگاه عرضه سوخت در استان کرمان ، 116 جایگاه به سامانه کارت هوشمند سوخت مجهز است .

وی خاطر نشان کرد : مالکان خودروها و موتورسیکلت های فاقد کارت هوشمند سوخت با مراجعه به مراکز پستی ، کارت سوخت خود را دریافت کنند تا در تامین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند .

قرایی یاد آورشد : در صورت مفقود شدن کارت سوخت ، افراد می توانند با پرداخت 10 هزار تومان کارت جدید دریافت نمایند .
کد مطلب 499641

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