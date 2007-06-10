35 هزار کارت سوخت در مراکز پستی کرمان معطل مانده است

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : 250 هزار کارت هوشمند سوخت در استان کرمان صادر و از این تعداد 215 هزار کارت به صاحبان خودروها تحویل داده شده است .

محمدمهدی قرایی با اشاره به اینکه عرضه سوخت در سراسر کشور فقط با کارت هوشمند انجام می گیرد ، افزود : از 135 جایگاه عرضه سوخت در استان کرمان ، 116 جایگاه به سامانه کارت هوشمند سوخت مجهز است .

وی خاطر نشان کرد : مالکان خودروها و موتورسیکلت های فاقد کارت هوشمند سوخت با مراجعه به مراکز پستی ، کارت سوخت خود را دریافت کنند تا در تامین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند .