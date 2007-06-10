تامین هزینه 25 دانشجوی ایرانی با هدف براندازی نرم / ویزا ندادن به محقق ایرانی نشانه عدم صلاحیت آمریکا برای میزبانی سازمان ملل است

سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی بود آمریکا با هدف تحقق برنامه براندازی نرم علیه کشورمان به تامین هزینه 25 دانشجوی دوره لیسانس در ایران پرداخته، اظهار داشت: آمریکایی ها از گذشته طرحی را به صورت آشکار برای اقشار مختلف داخل کشور از جمله دانشجویان و نخبگان ارایه کرده بودند که بر آن مبنا با این افراد رابطه گرفته و این موضوع هم در همان راستا است.

حسینی با اشاره به همکاری های علمی و دانشجویی که با هدف پوشش مقاصد برخی کشورهای غربی با کشورمان صورت می گیرد، افزود: البته دانشجویان ما نیز به اندازه کافی هوشیار هستند که همکاری های سالم علمی را با آنکه تحت این پوشش و با مقاصد شوم انجام می شود از یکدیگر تمایز دهند.