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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۴۰

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تامین هزینه 25 دانشجوی ایرانی با هدف براندازی نرم / ویزا ندادن به محقق ایرانی نشانه عدم صلاحیت آمریکا برای میزبانی سازمان ملل است

تامین هزینه 25 دانشجوی ایرانی با هدف براندازی نرم / ویزا ندادن به محقق ایرانی نشانه عدم صلاحیت آمریکا برای میزبانی سازمان ملل است

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از عدم صدور ویزا برای دکتر ملک افضلی، معاون وزارت بهداشت جهت سفر به آمریکا گفت: اینکه آمریکایی ها از ورود اندیشمندان و برخی مسئولان دولتی و سیاستمداران کشورهای مستقل ممانعت به عمل می آورند حاکی از عدم صلاحیت آن کشور برای میزبانی سازمان ملل متحد است.

سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگاری که مدعی بود آمریکا با هدف تحقق برنامه براندازی نرم علیه کشورمان به تامین هزینه 25 دانشجوی دوره لیسانس در ایران پرداخته، اظهار داشت: آمریکایی ها از گذشته طرحی را به صورت آشکار برای اقشار مختلف داخل کشور از جمله دانشجویان و نخبگان ارایه کرده بودند که بر آن مبنا با این افراد رابطه گرفته و این موضوع هم در همان راستا است.

حسینی با اشاره به همکاری های علمی و دانشجویی که با هدف پوشش مقاصد برخی کشورهای غربی با کشورمان صورت می گیرد، افزود: البته دانشجویان ما نیز به اندازه کافی هوشیار هستند که همکاری های سالم علمی را با آنکه تحت این پوشش و با مقاصد شوم انجام می شود از یکدیگر تمایز دهند.

کد مطلب 499642

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