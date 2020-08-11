به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان امروز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با سرگئی لاوروف همتای روسی خود در واکنش به تهدیدهای آمریکا در ارتباط با خط لوله انتقال گاز طبیعی از مسکو به کشورش موسوم به «نورد استریم ۲» اعلام کرد: برلین انتخاب در خرید منابع انرژی را حق حاکمیتی خود می داند.

وزیر امور خارجه آلمان در این خصوص ادامه داد: تحریم بین شرکاء را راه نادرست می دانیم و معتقدیم که تصمیم گیری در مورد اینکه از کجا منابع انرژی خریداری کنیم، حق ماست.

وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: تصمیم گیری در مورد خرید منابع انرژی، حق برلین است و هیچکس نمی تواند در مورد سیاستگذاری انرژی دیدگاه خود را بر اتحادیه اروپا تحمیل کند.