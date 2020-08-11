به گزارش خبرگزاری مهر، جهانگیری بعد از ظهر امروز(سه شنبه) در نشست با منتخبان تشکل های مردم نهاد با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در خلق فرصت های جدید برای جامعه و کشور، تصریح کرد: فرهنگ و گفتمان مشارکت مردمی باید در درجه اول باید به یک درک عمومی در جامعه و تفاهم در نهادهای حاکمیتی تبدیل شود و آثار و فواید مشارکت اجتماعی، شکل تحقق مشارکت و نحوه اثربخشی آن وزمینه ها و الزام های گسترده شدن آن برای جامعه بازگو شود.

وی با تبریک فرارسیدن 22 مرداد بعنوان روز تشکل ها و مشارکت های اجتماعی، تصریح کرد: این وظیفه دولت و دستگاه های قانونگذار و حقوقی است که زمینه ها را برای فعالیت این نهادهای مردمی فراهم کرده و با حسن ظن نسبت به ظرفیت آنها و مشارکت داوطلبانه شهروندان برخورد کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه دولت تمام مساعی خود را برای رفع موانع قانونی فعالیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد به کار گرفته است، گفت: ما خواهان آن هستیم که تشکل های مردم نهاد با روحیه و با پشتوانه قانونی بهتری فعالیت کنند. در این خصوص در همه نشست هایی که از ابتدای سال با مدیران ارشد وزارتخانه ها داشته ام تأکید کردم که اگر مجوز فعالیت به فرد یا تشکلی می دهند باید با قدرت از آنها حمایت کنند مجوز دادن یعنی دفاع از آنها برای انجام فعالیت قانونمند در جامعه، البته اگر تشکلی نیز تخلفی کرد باید پاسخگو باشد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به جایگاه مشارکت اجتماعی در قانون و فرهنگ و دیدگاه های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب، گفت: در شرایطی که کشور با وضعیت خطیر و پیچیده‌ای روبروست باید همه برای تاب آوری جامعه در برابر تهدیدها و مخاطراتی که سلامت و بهداشت تن و روان، معیشت و زندگی بی دغدغه، جامعه اخلاقی و منسجم و آینده مطمئن را تهدید می کند، تلاش کنیم و نهادهای مردمی و مدنی می توانند در این زمینه بسیار اثر گذار باشند.

جهانگیری افزود: باید هر چه بیشتر امکان ارتباط، ‌ گفتگو، همدلی و همزبانی میان جامعه و حکومت و در درون جامعه و در درون نهادهای حاکمیتی را فراهم کرد. قطعا تشکل های مردمی و نهادهای مدنی می توانند بطور کارآمد سازوکارهای تقویت همبستگی اجتماعی را بوجود آورند.

وی به تجربه موفق نهادهای مدنی و تشکل های مردمی در کمک به مردم و مقابله با مخاطرات و آسیب ها در بحران های طبیعی مثل زلزله و سیل، در کاهش رنج مردم در وضعیت کرونایی و در دفاع از ثروت های ملی، منابع طبیعی و سرمایه و فرصت های ملی داشته اند اشاره کرد و افزود: سمن ها و نهادهای مردمی در کنار سازمان های حاکمیتی می توانند برای توانمندتر کردن جامعه و نظام، فرصت‌ها و ظرفیت‌های جدیدی خلق کنند.

جهانگیری با بیان اینکه تشکل ها می توانند مسایل مرتبط با خود را در ذهن جامعه ترویج کنند، گفت: در موضوع محیط زیست و مسأله وقف اراضی دماوند شاهد پیگیری و حساسیت نخبگان، تشکل ها و افکار عمومی بودیم. بنابراین نباید این اثرگذاری ها و نقش ها را دست کم بگیریم.

معاون اول رییس جمهور گفت: در ماجرای کرونا نیز شاهد نوع دوستی و مردم دوستی عمیقی در میان ملت ایران بودیم و تشکل های بسیاری تلاش کردند تا در کنار دولت که به واسطه تحریم ها از نظر اقتصادی در شرایطی نبود که همه نیازها را مرتفع کند برای کمک به کسانی که زندگی و معیشت شان آسیب دیده بود حضور یافتند که بسیار دلگرم کننده بود و باید قدردان هوشمندی مردم بزرگ ایران باشیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه همه دستگاه های اجرایی متولی امور سمن ها در سراسر کشور باید برای به توسعه و تثبیت فعالیت‌های نهادهای مدنی تلاش کنند، اظهار داشت: تشکل های مردم نهاد قطعاً در موضوع آسیب های اجتماعی می توانند کمک حال دستگاه های دولتی باشند و باید برای پیشبرد اهداف خود بدون یأس و دلسردی تلاش کنند و با پیگیری کارها را به نتیجه برسانند.

معاون اول رییس جمهور در پایان سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع جوانان اظهار داشت: خوشبختانه جوانان نخبه فعال در شرکت های دانش بنیان دستاوردهای خوبی به دست آوردند و در همین مقطع شیوع بیماری کرونا توانستند در تهیه تجهیزات و ملزومات مورد نیاز بخش بهداشت و درمان و سلامت بیش از نیاز کشور تولید کنند.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور تعدادی از منتخبان تشکل های اجتماعی و مردم نهاد در حوزه جوانان، میراث فرهنگی، بهزیستی، محیط زیست، اجتماعی و زنان توضیحاتی درباره اهداف، فعالیت ها و مشکلات پیش روی سمن ها ارائه کردند.

همچنین رییس سازمان بهزیستی و معاون وزیر ورزش و جوانان و رییس سازمان ملی جوانان گزارشی در خصوص اعمال وظیفه حاکمیتی و سیاستگذاری در دستگاه های ذیربط، عملکرد مثبت خیریه ها و مراکز مردم نهاد به ویژه در ایام کرونا، افزایش تشکل های رسمی جوانان از ابتدای دولت تا کنون، ترویج فرهنگ تشکل گرایی و اهتمام به استاندارد سازی و اقتصاد تشکل ها ارائه کردند.