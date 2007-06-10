با همدلی و تلاش به اهداف بزرگ می اندیشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان ورزش شهرداری تهران ، این جلسه با حضور مصطفی آجورلو رئیس سازمان ورزش شهرداری ، حسین کفعمی معاونت ورزش آقایان ، مسئولین انجمن فوتبال شهردرای و همچنین مدیران ورزش مناطق 22 گانه شهرداری برپا شد و حاضرین در خصوص هرچه بهتر برگزارکردن رقابتهای فوتبال محلات و پتانسیل و تدارکات وسیع این حرکت بزرگ و سازنده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

آجورلو درحاشیه این نشست بارها حاضرین و مدیران ورزشی تحت مدیریتش را به همدلی و اتحاد دعوت کرد و گفت: برای به اجرا در آوردن برنامه های وسیع و بزرگی نظیر رقابتهای فوتبال محلات ، اول از همه باید به اجماع و همفکری کامل رسید و سپس گامهای نخست را برداشت . شعار ما گسترش ورزش شهروندی است و مسئولین و مدیران سازمان ورزش شهرداری در این راه نباید فقط به انجام مسئولیت در حوزه های خود بسنده کنند چرا که می بایست با نگاهی مشترک به اهداف بلند مدت ورزش محلات ، از هیچ کمک و مساعدتی به یکدیگر دریغ ننمایند.

در حاشیه این جلسه درخصوص مسائلی نظیر آیین نامه رقابتهای فوتبال و نحوه ثبت نام و ساماندهی تیمهای شرکت کننده و همچنین برطرف کردن برخی مشکلات در برگزاری همایشها و اطلاع رسانی سریع و دقیق حوزه های ورزشی به شهروندان بحث و گفتگو شد.