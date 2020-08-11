مطالبات کارگران هپکو موضوعی ملی و مورد توجه خبرگزاری مهر است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعیان عصر روز سه شنبه در نشست فعالان جریان مطالبه گر مردمی استان مرکزی و کارگران اراک، اظهار کرد: توجه به موضوعات و مسائل جامعه از نگاه مردم و توجه و برجسته سازی مجموعه‌های مردم نهاد که از ظرفیت الگو شدن برخوردار هستند، دو رسالت مهم در خبرگزاری مهر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: امروزه خبرگزاری‌ها به عنوان تولید کننده اصلی خبر با روی کار آمدن شبکه‌های اجتماعی و توجه مردم به این بستر کارکرد واقعی خود را از دست دادند، در این راستا به جامعه نخبگان و همچنین جامعه مسئول و تصمیم گیر نیاز است تا بتوان در نظام نیز اثر گذار بود.

مدیرعامل خبرگزاری مهر، روزمرگی را یکی از آفت‌هایی که اغلب رسانه‌ها با آن درگیر هستند، عنوان کرد و گفت: یکی از راهکارهای جلوگیری از بروز این مساله برخورداری از نظام مسائل است.

وی با تاکید بر این نکته که نظام مسائل باید در سطح کلان و ملی دنبال شود، تاکید کرد: در حال حاضر تدوین نظام مسائل استان‌ها در دستور کار خبرگزاری مهر قرار دارد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر تصریح کرد: علاوه بر برخورداری از نگاه مساله محور باید به حل مسائل نیز توجه کنیم و این مهم باید در رسانه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

شجاعیان بیان کرد: یکی از پرسش‌هایی که در خصوص صنایعی مانند شرکت هپکو مطرح است، حل نشدن مسائل و مشکلات آن در ۲ سال اخیر با وجود فضای رسانه‌ای تلفیق شده با فضای اجتماعی و مردمی است.

وی افزود: در حال حاضر مطالبات شرکت هپکو و همچنین هفت تپه آن‌ها را به یک نماد ملی تبدیل کرده که می‌تواند موجی را ایجاد کند که به واسطه آن به از میان برداشتن موانع و رفع مشکلات این قبیل صنایع بیانجامد.

مدیرعامل خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر در راستای پیگیری مطالبات کارگری در استان‌ها در تلاش است و در این حوزه تربیت خبرنگار تخصصی را در دستور کار دارد.

به گزارش مهر، در این نشست صمیمی تشکل‌های کارگری و فعالان جریان مطالبه گر مردمی استان مرکزی در خصوص مسائل و مشکلات و چگونگی پیگیری مسائل کارگری در شرکت‌هایی مانند هپکو، توجه به مسائلی از قبیل حاشیه نشینی و… در خبرگزاری مهر بحث و تبادل نظر کردند و بر لزوم توجه به این مسائل با قدرت هرچه تمام در این رسانه تاکید کردند.