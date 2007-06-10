"آهنگی برای مادربزرگ" منتظر پروانه ساخت است

قوی تن در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق افزود: "فیلمنامه "آهنگی برای مادربزرگ" را مهرماه برای گرفتن پروانه ساخت به ارشاد ارائه کردم. البته بخشی از تاخیر در گرفتن مجوز ساخت این فیلم به صدور پروانه نمایش "نسکافه داغ داغ" برمی گردد که مدتی پیش صادر شد. امیدوارم به زودی پروانه ساخت "آهنگی برای مادربزرگ" نیز آماده شود."

وی در ادامه افزود: "ساخت این فیلم را که مانند کارهای قبلی ام فیلمی موزیکال و خانوادگی است پس از گرفتن مجوز به سرعت آغاز خواهم کرد. زیرا فکر می کنم تا به حال نیز زمان زیادی را هدر داده ایم. ما یکبار برای آغاز پروژه حتی با تعدادی از بازیگران قرارداد نیز بستیم. به همین دلیل باید پروسه ساخت فیلم به زودی آغاز شود."

کارگردان "سرود تولد" درباره داستان فیلم "آهنگی برای مادربزرگ" گفت: "این فیلم که مانند کارهای قبلی ام از بازیگران و ستاره های سینما در آن استفاده می کنم، داستان جوانی را به تصویر می کشد که مادربزرگش آرزوها و تقاضاهای زیادی از او دارد و جوان می کوشد این آرزوها را برآورده کند."