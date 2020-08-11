«شفا» استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علوی عصر امروز در نشست خبری تقدیر از خبرنگاران فعال حوزه بهداشت خوزستان، اظهار کرد: دوران سختی در زمینه کرونا داشتیم چون دوره طولانی هشت هفته‌ای وضعیت قرمز در خوزستان باعث شد تا از برنامه‌های اصلی عقب بمانیم و در عین حال نیز باعث فرسودگی نیروهای حوزه سلامت شد چرا که در هیچ کجای دنیا تداوم وضعیت قرمز به این میزان ادامه‌دار نبود.

وی با اشاره به اینکه سرطان، دیابت، فشار خون، بیماری‌های تنفسی و روانی پنج بیماری غیر واگیر هستند، افزود: بهداشت کنترل بیماری‌های غیر واگیردار مانند قلبی - عروقی و دیابت را نیز باید انجام دهد که اوایل کار مانند دیگر نقاط دنیا غافلگیر شدیم چون با یک بیماری ناشناخته مواجه شدیم که زیرساخت‌های موجود در دنیا برای آن آماده نبود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان تصریح کرد: رفتار ویروس کرونا به صورت مستمر متحول می‌شود؛ یعنی راه‌های انتقال، دوام آن در محیط و علائم ابتلاء مدام در حال تغییر است.

علوی ادامه داد: ابتدا در دنیا تصور می‌شد که کودکان به بیماری کرونا مبتلا نمی‌شوند و بیمارستان ابوذر در اهواز با ظرفیت خالی برای این بیماری فعالیت می‌کرد ولی بعد به چرخه بیمارستان‌های خدمات رسان در حوزه کووید – ۱۹ افزوده شد.

وی عنوان کرد: ابتدا تصور می‌کردند که هر فرد مبتلا امکان انتقال ویروس کرونا به ۴۵۰ نفر را دارد ولی با تغییر رفتار این ویروس این رقم به چهار هزار و ۵۰۰ نفر افزایش یافته است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان یادآور شد: بسیاری از کشورها که هیچ بیماری نداشتند مانند برزیل حالا مقام دوم را در صدر جدول کشورهای مبتلا به ویروس کرونا دارد و در ایران اصلاً فکرش را هم نمی‌کردیم که رقم مبتلایان به ۲۰ میلیون نفر برساند ولی حالا این رقم را نیز رد کرده است.

علوی بیان کرد: ساخت واکسن برای مقابله با این ویروس زمان‌بر است و تولید انبوه آن در چند ماه برای همه کشورها امکان پذیر نیست. بنابراین در حال حاضر باید با این ویروس مثل سایر ویروس‌ها زندگی کنیم و نمی‌شود دیگر فعالیت‌ها را تعطیل کرد.

وی به دغدغه‌های بهداشت خوزستان از وضعیت آب و تأثیر بد انشعابات غیرمجاز در کیفیت آب اشاره کرد و گفت: پیک اول شیوع بیماری التور از اواخر فروردین تا خرداد و مرداد و همچنین پیک دوم از شهریور تا آبان است و نگران هستیم که خدایی نکرده در ماه‌های آینده و فصل پاییز مشکلاتی در زمینه کرونا همراه با بیماری‌های تنفسی و آنفولانزا داشته باشیم.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اینکه نگران آلودگی هوا هستیم که سال‌های قبل با مراجعه بسیاری افراد برای بیماری‌های تنفسی روبه‌رو بودیم، یادآور شد: بیماری‌های غیر واگیر به روش خزنده برای ابتلای افراد ادامه می‌دهند ولی در بیماری واگیردار طی یک اپیدمی امکان انتشار به صورت گسترده وجود دارد.

علوی با اشاره به اینکه آلودگی محیطی، آلودگی آب و حتی رفتارهای غلط هر کدام به اندازه خودشان در بروز بیماری‌ها نقش‌آفرین هستند، ادامه داد: باید با زیرکی تهدیدها را به فرصت تبدیل و از نقاط قوت به خوبی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد مرگ‌ومیر بر اثر کرونا در میان افراد با بیماری زمینه‌ای بوده است، عنوان کرد: یک سری عوامل خطر فیزیولوژیک را مثل چاقی، اختلال در چربی، قند، دیابت و فشار خون بالا داریم که افراد را در معرض ابتلاء به بیماری‌های غیر واگیردار قرار می‌دهد که در نتیجه نیز زمینه را برای تهاجم و عوامل عفونی فراهم می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان به تأثیر بالای رفتارهای غلط انسانی در تهدید سلامت افراد اشاره کرد و گفت: برخی افراد فقر غذایی ندارند بلکه با یک فقر فرهنگی از غذاهای بی‌خاصیت و مضر برای جسم خود استفاده می‌کنند. همچنین یکی دیگر از رفتارهای غلطی که در جامعه مشاهده شده افزایش استعمال دخانیات و خصوصاً قلیان و سیگار در بین جوانان است.

علوی با اشاره به اینکه کم‌تحرکی آسیب‌های بسیاری را برای افراد به دنبال دارد، ادامه داد: زمانی که باید به مقابله با بیماری کرونا و درمان بیماران می‌پرداختیم برخی افراد با رفتار غلط نسبت به مصرف الکل به صورت خوراکی اقدام کرده و کادر درمان را نیز درگیر کردند.

وی یادآور شد: پروتکل‌های بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا تدوین شد ولی خود مردم بهترین ضمانت اجرایی هستند و در ایام محرم و صفر نیز مراسم عزاداری باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شوند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: همه شیعیان از کودکی با مراسم عزاداری حسینی عجین شده و به آن عشق می‌ورزیم ولی در حال حاضر سلامتی نیز مهم است، اینکه قبل از برگزاری مراسمی افراد پروتکل‌ها را رعایت نکنند، تمام تلاش‌ها از بین می‌رود و باید قبل، حین و بعد از برگزاری مراسم نکات بهداشتی رعایت شوند.

علوی کلمه «شفا» را استراتژی فعلی مبارزه با ویروس کرونا خواند و عنوان کرد: (ش) یعنی شستشوی دست‌ها با آب و صابون، (ف) یعنی رعایت فاصله‌گذاری به تمام معنا و حداقل دو متر و همچنین (آ) به معنای استفاده کردن از ماسک بهترین استراتژی برای مبارزه با بیماری است.

وی با تأکید بر لزوم اولویت داشتن پیشگیری بر درمان، بیان کرد: در هیچ کجای دنیا با بیماری در بیمارستان‌ها مبارزه نمی‌شود و کشورهای موفق با کاهش مرگ‌ومیر آنهایی هستند که در پیشگیری از عفونت به خوبی عمل کرده باشند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان خبر داد: ۶۰۱ نفر از همکاران مرکز بهداشت خوزستان به کرونا مبتلا شدند چون نمونه گیران در مرکز خدمات سلامت به صورت مستقیم با این ویروس درگیر بودند و همچنین برخی از پزشکان فعال در بخش آی. سی.یو بیمارستان‌ها نیز به کرونا مبتلا شدند که همگی با مدیریت خوب دانشگاه علوم پزشکی اهواز معالجه شدند.

علوی با اشاره به اینکه اگر مدیریت درستی داشته باشیم آلودگی‌ها کاهش پیدا می‌کند، یادآور شد: سال ۹۲ در ارتباط با آلودگی هوا عوامل مختلفی را دخیل می‌دانستیم که از آن جمله می‌توان به آتش زدن مزارع نیشکر و پراکنده شدن ترکیبات ناسالم آن در هوا، سوزان لاستیک‌ها، درختان کنوکارپوس، صنایع نفتی و جانبی، فولاد و گرد و غبار اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر شدت میزان آلودگی هوا در شهر اهواز کاهش پیدا کرده است، گفت: آلودگی‌ها طبیعت زندگی صنعتی است که می‌توان با مدیریت صحیح جلوی آسیب‌های آن را گرفت. هر طرح صنعتی باید یک پیوست سلامت و زیست محیطی داشته باشد تا جلوی آلودگی‌های احتمالی آن گرفته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست از کوثر کریمی خبرنگار خبرگزاری مهر تقدیر شد.