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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۵

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران خبرداد:

آغاز نوسازی 30 هزار واحد مسکونی در سال آینده

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: در سال آینده نوسازی 30 هزار واحد مسکونی در شهر تهران آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا عندلیب در ارائه گزارشی در خصوص عملکرد 18 ماهه سازمان نوسازی امروز در جلسه  شورای شهر تهران گفت: در سال 85 حدود 44 درصد سرمایه گذاری ها در خصوص نوسازی بافتهای فرسوده توسط بخش خصوصی صورت گرفته است .

مدیر عامل سازمان نوسازی تهران در خصوص نوسازی محلات فرسوده گفت: نوسازی 10 هزار واحد مسکونی در بخش نوسازی محلات فرسوده نیز در دستور کار قرار دارد. 

عندلیب گفت : ساماندهی موضوع بافت های فرسوده ضرورت داشته و نیازمند رسیدگی جدی است چراکه یکی از اهداف مدیریت شهری ، ارتقای بهره وری شهر است بنابراین باید به این معضل توجه جدی شود .

وی گفت : تاکنون توانسته ایم در بحرانهای بزرگی نظیر انقلاب و جنگ تحمیلی موفق عمل کنیم بنابراین خروج از بحران بافت های فرسوده نیز امکان پذیر است .

عندلیب با بیان اینکه نوسازی بافت های فرسوده یک پروژه نیست بلکه فرآیند است ، گفت : ایمن سازی، تعادل بخشی، حیات بخشی و ظرفیت بخشی از اهداف نوسازی بافت های فرسوده است .

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: باید شیوه های نوسازی بافت های فرسوده اصلاح شود که دراین زمینه استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها ضرورت دارد.

وی تاکید کرد: نمی توان بافت های فرسوده امروز را با دانش دیروز، برای نسل آینده نوسازی کرد .

عندلیب خاطر نشان کرد: نگاه شهرداری در گذشته به صورت ایجاد تعامل مثبت با مردم نبوده است و باید گفت اگر با سیاست های خود به مردم سود نمی رسانیم نباید به آنها زیان وارد کنیم.

کد مطلب 499651

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