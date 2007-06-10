8 میلیون و 345 هزار نفر در زندانهای جهان بسر می برند / ایران در استفاده از مجازات های جایگزین حبس پیشرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر یساقی با اشاره به برگزاری نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان در روزهای 23 و 24 خرداد گفت: انتظار داریم برگزاری این همایش در فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم برای قانون گذاری مناسب بر مبنای سیاست کاهش استفاده از مجازات زندان تقویت شود .

وی افزود : در این همایش علاوه بر مسئولان و کارشناسان صاحبنظر ایرانی، صاحبنظرانی از ده کشور مصر، ایتالیا، روسیه، آمریکا، آفریقای جنوبی ، مراکش ، انگلیس، آلمان ، فرانسه ، بلژیک و نماینده سازمان ملل متحد حضور خواهند داشت.

یساقی اظهار داشت : امروز تعداد جمعیت زندانی کشور حدود 140 هزار نفر است که نشانگر توقف رشد سالانه 8 درصدی جمعیت زندانی ها و اقدامات موثر دستگاه قضایی در این زمینه است.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اظهار داشت: در سال 1387 رشد سالانه جمعیت بین المللی زندانها در کشور 8 درصد بود که اگر این روند ادامه پیدا می کرد امروز بیش از 500 هزار زندانی داشتیم که با اقدامات انجام شده ، هم اکنون این امر متوقف شده است.

یساقی تصریح کرد: امروز تعداد جمعیت زندانی کشور حدود 140 هزار نفر است که نشانگر توقف رشد سالانه 8 درصدی جمعیت زندانی ها و اقدامات موثر دستگاه قضایی در این زمینه است.

رئیس سازمان زندانها، با اشاره به سابقه اعمال مجازات زندان و آفت های بسیار زیاد این رویه گفت: هم اکنون بیشترین مجازاتها در جهان، زندان است و در اغلب موارد به عنوان کیفر از حربه زندان استفاده می شود.

وی افزود: هم اکنون 8 میلیون و 345 هزار نفر در زندانهای جهان بسر می برند که قاره آمریکا با 3 میلیون و 82 هزار نفر بیشترین آمار زندانی، و قاره آسیا با 2 میلیون و 73 هزار نفر، اروپا با یک میلیون و 42 هزار نفر، قاره آفریقا با 879 هزار نفر و اقیانوسیه با 39 هزار نفر زندانی به ترتیب رتبه های بعدی جمعیت زندانی را دارا هستند.

رئیس سازمان زندانها، با اشاره به اینکه پژوهشگران جهان بیش از 20 آفت را برای مجازات زندان یافته اند گفت: علیرغم این یافته ها، متاسفانه گزارشات بین المللی حاکی از این است که تعداد زندانیان سراسر کشور در حال افزایش است.

وی افزود: با همه شعارهایی که جهان درباره حقوق بشر سر می دهد، شاهدیم که در کشورهای مختلف جهان آمار زندانیان بالاتر می رود و زندانها نیز از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.

یساقی یادآور شد: در برخی از کشورهای جهان مسئولان مربوطه قادر به تامین غذا و پوشاک زندانی ها نیز نبوده و در برخی از این کشورها نیز بازداشتگاهها 3 تا 5 برابر ظرفیت استاندارد خود پذیرای افراد زندانی است.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور خاطر نشان کرد: در برخی از کشورها اکثریت جمعیت زندانها را، زندانیان غیر محکوم و در انتظار محاکمه تشکیل می دهد.

گفتنی است، نخستین همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان در روزهای 23 و 24 خرداد در تهران برگزار می شود.