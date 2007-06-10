  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۸:۱۶

معرفی تمامی شهرداران استان تهران تا پایان خرداد

مدیر کل دفتر شهری و روستایی استانداری تهران گفت: تاکنون معارفه 20 شهردار از 51 شهرداری استان صورت گرفته است و صدور احکام 50 درصد از دیگر شهرداران استان در مسیر استعلام های اداری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس احمد زاده در مراسم تودیع و معارفه شهرداران مشکین دشت و چهار باغ گفت: شوراهای اسلامی 12 شهر استان هنوز نسبت به معرفی شهرداران خود به استانداری برای بررسی صلاحیت ها و صدور احکام اقدام نکرده اند .

وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی و شهرداریهای استان باید مبلمان شهری ، توسعه فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز مردم را در راستای حفظ آرامش خاطر مردم سرلوحه فعالیتها قرار دهند.

احمد زاده، بر لزوم تقسیم بندی مناطق شهری بین اعضای شوراهای اسلامی شهر برای نظارت بیشتر تاکید کرد و افزود: شوارها باید با تدوین برنامه یکساله و چهارساله و همچنین ارائه گزارش عملکرد و اطلاع رسانی به موقع، زمینه خدمات بیشتر به مردم را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری تهران، اظهار امیدواری کرد که معرفی تمامی شهرداران استان تا پایان ماه جاری صورت پذیرد.

کد مطلب 499656

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها