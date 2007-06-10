معرفی تمامی شهرداران استان تهران تا پایان خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس احمد زاده در مراسم تودیع و معارفه شهرداران مشکین دشت و چهار باغ گفت: شوراهای اسلامی 12 شهر استان هنوز نسبت به معرفی شهرداران خود به استانداری برای بررسی صلاحیت ها و صدور احکام اقدام نکرده اند .

وی تصریح کرد: شوراهای اسلامی و شهرداریهای استان باید مبلمان شهری ، توسعه فضای سبز و سایر خدمات مورد نیاز مردم را در راستای حفظ آرامش خاطر مردم سرلوحه فعالیتها قرار دهند.

احمد زاده، بر لزوم تقسیم بندی مناطق شهری بین اعضای شوراهای اسلامی شهر برای نظارت بیشتر تاکید کرد و افزود: شوارها باید با تدوین برنامه یکساله و چهارساله و همچنین ارائه گزارش عملکرد و اطلاع رسانی به موقع، زمینه خدمات بیشتر به مردم را فراهم کنند.

مدیرکل دفتر شهری و روستایی استانداری تهران، اظهار امیدواری کرد که معرفی تمامی شهرداران استان تا پایان ماه جاری صورت پذیرد.