صادرات دو میلیون دلاری محصولات دامی خراسان جنوبی

محمد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از خراسانجنوبی هزار و ۹۴ تن تخم مرغ خوراکی صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسانجنوبی با اشاره به اینکه میزان صادرات جوجه یک روزه گوشتی از استان نیز در مدت ذکر شده یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۷۴ قطعه بوده است، ادامه داد: همچنین از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۶۲۸ هزار و ۳۸۰ کیلوگرم گوشت مرغ منجمد از خراسانجنوبی به دیگر کشورها صادر شده است.
اصغرزاده در زمینه کشورهای مقصد صادرات محصولات دامی خراسانجنوبی بیانکرد: تخم مرغ به کشورهای عراق، عمان و افغانستان و جوجه یک روزه و گوشت منجمد مرغ نیز به افغانستان صادر شده است.
وی یادآور شد: ارزش دلاری محصولات دامی صادراتی خراسان جنوبی نیز ۲ میلیون و ۹۵ هزار و ۳۱۴ دلار بوده است.
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