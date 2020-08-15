صادرات دو میلیون دلاری محصولات دامی خراسان جنوبی

محمد اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از خراسان‌جنوبی هزار و ۹۴ تن تخم مرغ خوراکی صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه میزان صادرات جوجه یک روزه گوشتی از استان نیز در مدت ذکر شده یک میلیون و ۲۸۴ هزار و ۲۷۴ قطعه بوده است، ادامه داد: همچنین از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۶۲۸ هزار و ۳۸۰ کیلوگرم گوشت مرغ منجمد از خراسان‌جنوبی به دیگر کشورها صادر شده است.

اصغرزاده در زمینه کشورهای مقصد صادرات محصولات دامی خراسان‌جنوبی بیان‌کرد: تخم مرغ به کشورهای عراق، عمان و افغانستان و جوجه یک روزه و گوشت منجمد مرغ نیز به افغانستان صادر شده است.

وی یادآور شد: ارزش دلاری محصولات دامی صادراتی خراسان جنوبی نیز ۲ میلیون و ۹۵ هزار و ۳۱۴ دلار بوده است.