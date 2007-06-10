فرمول جدید نرخ سود در شان بانکداری اسلامی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط خانه صنعت و معدن ، رئیس خانه صنعت و معدن در نامه ای به دبیر شورای نگهبان درباره فرمول پیشنهادی برای محاسبه نرخ سود بانکی تصریح کرده است: شورای پول و اعتبار برخلاف قانون مصوبه برنامه چهارم توسعه، قانون منطقی کردن سود بانکی، سند چشم انداز توسعه 20 ساله کشور و نظر رئیس جمهوری برای حفظ منابع هنگفت صاحبان بانک های خصوصی و پوشاندن ناکارآمدی مدیران بانک های دولتی اقدام به پیشنهاد فرمولی برای محاسبه سود بانکی به شورای نگهبان کرده که در شان بانکداری اسلامی نیست.

هادی غنیمی فرد خاطرنشان کرد: این فرمول پیشنهادی با تعیین سود ثابت برای تسهیلات اعطایی، شبهه ربوی بودن را تقویت کرده است. همچنین شورای پول و اعتبار با محاسبه بهره مرکب یعنی نزول روی نزول آن را در شرایطی قرار داده که در شان بانکداری اسلامی نیست.

در ادامه این نامه آمده است: پیشنهاد دهندگان فرمول در توجیه فرمول خود اظهار داشته اند پرداختی تسهیلات گیرنده با این فرمول کمتر از وضع فعلی خواهد بود، این درحالی است که بانک ها حق دارند با قرارداد مشارکت واقعی، سهم الشرکه خود را از سود واقعی دریافت کنند.