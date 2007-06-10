اعتماد بینندگان به شبکه تلویزیونی استان مرکزی 75 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک ، ابراهیم طاهری پیش از ظهر امروز در همایش مدیران روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی سراسر کشور با اشاره به اینکه میزان بینندگان تلویزیون در استان 74 درصد است افزود : میزان رضایت مردم استان از برنامه های تلویزیونی این شبکه 70 درصد است .

وی با تاکید بر نقش رسانه های تصویری استان تصریح کرد : میزان اعتماد بینندگان تلویزیونی بیشتر از رضایت آنان است و میزان شنوندگان رادیویی در استان 34 درصد است که میزان رضایت و اعتماد شنوندگان رادیو به ترتیب 96 درصد و 80 درصد گزارش شده است .

طاهری با اشاره به اینکه رسانه ها باید به بهترین نحو عمل کنند خاطرنشان کرد : رسانه ها در تغییر نگرش افراد نقش مهمی ایفا می کنند و قادرند جهان بینی و باور افراد را تغییر دهند.

وی در زمینه نقش رسانه ها در صنعت اظهار داشت : رسانه ها در ایجاد بازار مناسب برای شرکت های تولیدی و کارخانجات برای فضا سازی مناسب در تبلیغ و آگاهی مردم نقش بسزایی ایفا می کنند.