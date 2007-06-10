پیشرفت های هسته ای ایران عصر سه شنبه در شورای حکام بررسی می شود / 2 بازرس آژانس در تاسیسات هسته ای ایران هستند / مشکل بودجه سالانه آژانس مهمترین دستور کار نشست است

به گزارش خبرنگارمهر، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، ساعت 10صبح ( به وقت وین ) فردا دوشنبه با سخنرانی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این سازمان برگزار می شود .



البرادعی درسخنرانی خود با تاکید برگزارش ماه "می" آژانس در خصوص فعالیت های هسته ای ایران، به تحولات برنامه هسته ای ایران از تاریخ ارائه گزارش تا کنون خواهد پرداخت. یک منبع آگاه درآژانس بین المللی انرژی اتمی درگفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : در حال حاضر و همزمان با نشست شورای حکام دو بازرس آژانس در تاسیسات هسته ای ایران حضور دارند .



همچنین انتظارمی رود مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ، مواضع اصولی خود را مبنی بر اجازه حفظ بخشی از فعالیت های غنی سازی در ایران بار دیگر مورد تاکید قرار دهد . البرادعی در هفته های اخیر چندین بار با اشاره به پیشرفت های چشمگیر ایران درغنی سازی اورانیوم ، سیاست غرب را برای دور نگاه داشتن ایران از توانایی غنی سازی سیاستی منسوخ و بلااستفاده خوانده و تاکید کرد : باید به ایران اجازه داد بخشی از فعالیتهای غنی سازی اورانیوم خود را حفظ کند.



این اظهارات به شدت خشم مقامات آمریکایی را برانگیخت و آنان را به اظهار نظر های تند علیه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی واداشت . البرادعی نیز در مقابل طرفداران اقدام نظامی علیه ایران را "دیوانگان جدید" خواند .



با این اوصاف متن سخنرانی افتتاحیه مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که بی شک بخشی از آن به موضوع ایران اختصاص خواهد داشت ، همگان را در انتظار نمایش پایداری وی بر مواضع خود بر برابر فشار های آمریکا گذاشته است .



ازسوی دیگر مهمترین دستورکارنشست فصلی شورای حکام که درآستانه نشست سالیانه آژانس بین المللی انرژی اتمی (سپتامبر)برگزار می شود ، موضوع بحث برانگیز بودجه سالهای 2008 و 2009 آژانس است که در کمیته برنامه و بودجه آژانس لاینحل ماند وبه ناچاربه شورای حکام منتقل شد . پیش بینی می شود این موضوع درشورای حکام نیز مورد اجماع قرارنگیرد و بررسی آن در طول تابستان نیزدر جلساتی متعدد ادامه یابد .



بررسی و تصویب گزارش سالیانه فعالیت های آژانس بین المللی ، بررسی گزارش سالیانه همکاری های فنی آژانس و بررسی گزارش سال گذشته پادمان و سیف گارد از دیگر موضوعات در دستور کار نشست فصلی شورای حکام است . همچنین بررسی فعالیت های هسته ای ایران نیز احتمالا در نشست عصر سه شنبه یا صبح چهارشنبه این شورا مطرح خواهد شد .



آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درخصوص پیشرفت ها وهمکاری های هسته ای ایران محور این دستور کار خواهد بود و اعضای شورای حکام در بیانیه ها و سخنرانی های خود به اظهار نظر در این خصوص خواهند پرداخت .



بنا بر گزارش خبرنگار مهر، گروه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پیش نویس بیانیه ای که برای ارائه در این نشست آماده کرده اند ، بر حق ایران در بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای تاکید و از بازگشت بررسی موضوع از شورای امنیت به آژانس بین المللی انرژی اتمی ، همچنین از مواضع اخیر محمد البرادعی در خصوص ایران حمایت شده است .



آخرین گزارش البرادعی بر پیشرفت چشمگیر ایران در غنی سازی اورانیوم طبق برنامه های از پیش اعلام شده ، همچنین ادامه همکاری های ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب پادمان و رفع بخش عمده ابهامات به جز چند مورد فرعی و جزئی تاکید دارد .



از سه سال و نیم پیش تا کنون بیش از 2000 نفر روز بازرس از تاسیسات هسته ای ایران بازدید کرده اند و هیچ نشانه ای از انحراف از مسیر صلح آمیز در فعالیت های هسته ای ایران یافت نشده است . ایران طبق برنامه مورد تائید آژانس ،در حال تکمیل زنجیره 3000 تایی از دستگاه های سانتریفیوژ برای غنی سازی اورانیوم است .



فشارهای آمریکا برای متوقف ساختن پیشرفت هسته ای ایران، موضوع اعتماد سازی دربرنامه های هسته ای ایران را از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل کشانده است .



ایران در سالهای اخیر برای یافتن راهکار اعتماد سازی در مذاکرات به مدت دو سال و نیم فعالیت های هسته ای خود را به حال تعلیق درآورد و بازرسی های سرزده را تحت اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پذیرفت اما فشار لابی آمریکا و رژیم صهیونیستی مذاکرات را به بن بست کشاند .