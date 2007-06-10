رشد 32 درصدی منابع پست بانک در سال 85

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پست بانک، در همین مدت تسهیلات پرداختی نیز 59 درصد رشد داشته و مانده تسهیلات بانک به دو هزار و 324 میلیارد ریال رسید.

میزان تحقق شاخص‌های برنامه چهارم توسعه در سال 85 در زمینه عرضه خدمات بانکی در دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی 107 و مانده حساب 134 بوده است که به ترتیب 7 و 34 درصد از ارقام پیش‌بینی شده جلوتر است.

اخذ مجوز ارایه خدمات بانکی در دفاتر خدمات ارتباطی شهری، اتصال به شبکه جهانی سوئیفت، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای نیل به اهداف استراتژیک و جذب منابع و افزایش سهم بازار، پیاده‌سازی Core Banking و ماجول‌های آن در 227 شعبه، طراحی و توزیع ایران چک، آغاز عملیات ارزی و تهیه و اجرای طرح ساماندهی و استاندارد‌سازی شعب از مهمترین دستاوردهای پست بانک در سال 85 بوده است.

