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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

رشد 32 درصدی منابع پست بانک در سال 85

منابع مالی پست بانک در پایان سال 85 به دو هزار و 879 میلیارد ریال رسید که نسبت به سال 84 از 32 درصد رشد برخوردار بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پست بانک، در همین مدت تسهیلات پرداختی نیز 59 درصد رشد داشته و مانده تسهیلات بانک به دو هزار و 324 میلیارد ریال رسید.

میزان تحقق شاخص‌های برنامه چهارم توسعه در سال 85 در زمینه عرضه خدمات بانکی در دفاتر خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی 107 و مانده حساب 134 بوده است که به ترتیب 7 و 34 درصد از ارقام پیش‌بینی شده جلوتر است.

اخذ مجوز ارایه خدمات بانکی در دفاتر خدمات ارتباطی شهری، اتصال به شبکه جهانی سوئیفت، تدوین و اجرای برنامه عملیاتی در راستای نیل به اهداف استراتژیک و جذب منابع و افزایش سهم بازار، پیاده‌سازی Core Banking و ماجول‌های آن در 227 شعبه، طراحی و توزیع ایران چک، آغاز عملیات ارزی و تهیه و اجرای طرح ساماندهی و استاندارد‌سازی شعب از مهمترین دستاوردهای پست بانک در سال 85 بوده است.

کد مطلب 499665

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