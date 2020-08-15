به گزارش خبرنگار مهر، کشتی ایران و جهان ماههاست به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل شده و تمامی رویدادهای این رشته المپیکی به دلیل محدودیت‌های کرونایی بلاتکلیف مانده است. در این شرایط فدراسیون کشتی کشورمان به دلیل مصوبات اتحادیه جهانی مبنی بر احتمال برگزاری رقابتهای جهانی در کشور صربستان، قصد دارد از قافله رقبا عقب نمانده و به هر شکل ممکن زمینه برپایی اردوهای تیم ملی را فراهم آورد.

هر چند تاکنون ستاد مقابله با کرونا در ورزش مجوز برگزاری اردو و مسابقات کشتی را صادر نکرده و این رشته ورزشی را در گروه رشته های پربرخورد و پر خطر قرار داده، اما متولیان فدراسیون کشتی دست از تلاش بر نداشته و همچنان به دنبال استارت تمرینات و آغاز مسابقات لیگ هستند.

محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی ضمن تشریح آخرین برنامه ها و تمهیدات فدراسیون برای از سرگیری اردوهای تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: تمام توان و تلاش فدراسیون بر آن است تا زمینه ای را فراهم آورد که بتوان اردوهای تیم ملی را تحت شرایطی خاص برگزار کند. در همین راستا گام های مثبتی نیز برداشته شده که امیدواریم بزودی به بار بنشیند و زمینه برپایی اردوها مهیا شود.

وی در تشریح این برنامه ها اظهار داشت: فدراسیون کشتی علاوه بر دستورالعمل های مصوب بهداشتی ستاد مقابله با کرونا که باید برای انجام هر کاری رعایت شود، پروتکل های بهداشتی ویژه ای هم برای کشتی تدوین و تهیه کرده است. این پروتکل های ویژه می تواند در کنار دستورالعمل های ستاد مقابله با کرونا به خوبی تاثیرگذار باشد و مسیر آغاز تمرینات کشتی را هموار سازد. البته فعلا همه چیز منوط به نشست آتی مسئولان فدراسیون کشتی و ستاد مقابه با کروناست تا این پروتکل های ویژه در این جلسه مهم، مطرح و مورد بررسی متولیان بهداشتی کشور قرار گیرد.

امامی احتمال موافقت با پیشنهادات و پروتکل‌های بهداشتی ویژه کشتی‌گیران را بسیار زیاد خواند و گفت: امیدوار هستیم با این دستورالعمل ها موافقت شود و زمینه برگزاری تمرینات قرنطینه ای به شکلی کاملا متفاوت و کنترل شده فراهم آید.

سخنگوی فدراسیون کشتی در پایان خاطر نشان کرد: دستورالعمل های بهداشتی مذکور که از سوی فدراسیون کشتی برای انجام تمرینات تدوین شده، به تمام جزئیات بهداشتی و سلامتی کشتی گیران توجه ویژه ای دارد. اقدامات پیشگیرانه مختلفی از جمله تست های متعدد کرونا، قرنطینه کشتی‌گیران در محیط ایمن اردو و همچنین محدودیت های سختگیرانه در بحث رعایت تمامی مفاد پروتکل های بهداشتی در این دستورالعمل وجود دارد که مطمئنا بسیار کارساز و مفید خواهد بود.