امتیازات جدیدی برای بازنشستگان در نظر گرفته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز ، تصریح کرد براساس ماده113 که به متن لایحه اضافه شده است، با تصویب این قانون، حقوق بازنشستگی کارکنان – لشکری و کشوری - بر اساس آخرین گروه شغلی و با در نظر گرفتن جداول مربوط که بر اساس سیستم امتیاز تنظیم شده است، تطبیق داده می‌شود.

حقوق و امتیازات جدول مذکور با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه تعیین شده ضمن این که دراین ماده امتیازاتی برای مقامات لشکری و کشوری بازنشسته، مستمری‌بگیر یا وظیفه بگیر و متصدیانی که دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند، منظور شده است.

از سوی دیگر طبق ماده 115 افزوده شده به این لایحه کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های خدمات‌درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه خدمات درمانی خود قرار دهند.

در همین حال فرزندان اناث مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن که ورثه قانونی باشند، تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا 25 سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می‌گردند.

