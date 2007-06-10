طرح سپر موشکی آمریکا برای مهار روسیه است / بعید است دولتمردان کاخ سفید طرح روسیه را بپذیرند

محمدعلی مهتدی کارشناس مسائل بین المللی درگفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت : آمریکا امروز همان روشی را که در گذشته برای اتحاد جماهیر شوری برای از بین بردن قدرت اتحاد شوری در پیش گرفته بود، دنبال می کند.

وی افزود: آمریکا به بهانه سپرموشکی درشرق اروپا ، در پی آن است تا بتواند قدرت روسیه را در اختیار خود بگیرد تا هرگاه لازم شد بتواند با این کشور به مقابله بپردازد.

این کارشناس مسائل منطقه ادامه داد: آمریکا که همواره به دنبال مسابقه تسلیحاتی است، با ارائه این طرح می خواهد روسیه و کشورهای قدرتمند آسیا همچون ایران و چین را مهار کند و روس ها این موضوع را به خوبی درک کرده اند.

به گفته این کارشناس مسائل بین المللی ، روسیه با درک این موضوع به آمریکا پیشنهاد کرده تا به جای اینکه سپر موشکی را در اروپای شرقی برقرارکند ، از کشورهای عراق ، ترکیه و آذربایجان استفاده کند تا بدین شکل از تعرض احتمالی آمریکا در آینده به خاک کشورش جلوگیری کند.

این صاحب نظر در مسائل خاورمیانه خاطر نشان کرد: بوش نیز پس از ارایه این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور روسیه، آن را رد نکرد و در پایان جلسه گروه 8 نیز اعلام کرد که این طرح را مورد بررسی قرار می دهد، اما بعید است که این طرح دولت روسیه را دولتمردان کاخ سفید قبول کنند.

وی گفت : این طرح، هدف آمریکا مبنی بر فشار آوردن به روسیه را تامین نمی کند، زیرا آمریکا به دنبال آن است تا روسیه را در اختیار خود قرار دهد و ناتو را گسترش دهد.

به گفته مهتدی، اگر آمریکا چنین کاری را انجام دهد همانطور که وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد دولت متبوعش در پرونده هسته ای ایران همکاری لازم را با آمریکا نخواهد داشت و به موضع ایران نزدیکتر خواهد شد که این موضوع به نفع آمریکا نخواهد بود.