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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۳۳

نمایشگاه هنرهای سنتی صنایع دستی مازندران دایر شد

ساری - خبرگزاری مهر : به مناسبت روز جهانی صنایع دستی، نمایشگاهی از هنرهای سنتی مازندرانی گشایش یافت .

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه شهرستان ساری که در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برپا شده است 25 صنعتگر و هنرمند بومی محصولات خود در ردشته های مختلف را به نمایش گذاشته اند .

دراین نمایشگاه 13 نوع صنایع دستی در 30 غرفه ارائه شده است . صنایع دستی مختلف چون سفال ، جاجیم ، گلیم ، منبت و معرق حجمی تلفیقی ، عروسک سازی ، گره چینی ، حصیربافی ، سوزن دوزی و معرق صدف جهت بازدید علاقه مندان به نمایش درآمده است.

این نمایشگاه تا 21 خرداد ماه برای بازدید علاقه مندان دایر است .

کد مطلب 499677

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