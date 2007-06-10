تأکید رورتی بر تاریخ برای ما آموزنده است

پیام یزدانجو، مترج آثار فلسفی و برخی از آثار ریچارد رورتی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباب اندیشه های رورتی و نسبت اندیشه رورتی با فضای فکری داخل کشورمان گفت : به نظر من موقعیت ما، با موقعیت تاریخی ما، می‌تواند نسبتی برقرار بکند و آن نسبت خیلی هم حیاتی است. سوای اینکه می‌دانیم رورتی دوره‌ های تفکر متعددی داشته است و در شاخه‌های مختلف فلسفه و فلسفه تحلیلی کار می کرد. او تألیفاتی در زمینه سیاست داشت اگر چه ادبیات و دین یکی از مشغله‌های جدی او بود.

وی افزود: آن چیزی که خود رورتی در سخنرانی‌اش هم در ایران بر آن تأکید گذاشته بود، و می‌تواند فصل مشترک و یا درواقع آغاز پیوند ما با اندیشه رورتی باشد، تأکیدی است که او بر تاریخ ‌نگری دارد. او خودش را یک فیلسوف تاریخ‌ نگر می‌دانست و بارها هم تأکید کرده بود که در موقعیت فعلی‌ای که ما هستیم، ما حتی در اینجا می‌تواند مایی که در ایران یا در جهان سوم هستیم باشد، به جای تلاش برای پیدا کردن بنیان‌های متافیزیکی و فلسفی برای آینده جامعه، برای پیشرفت، یا برای مدرن شدن پیدا کنیم، باید آدم‌هایی باشیم تاریخ‌نگر.

یزدانجو تاکید کرد: باید از تاریخ بیاموزیم و به تاریخ نگاه کنیم و کم ‌وبیش احساس او این است که ما دیگر تقریباً با توجه به تجربه‌ای که از انقلاب فرانسه به بعد، بعد از عصر روشنگری به دست آورده ‌ایم، نیازی به یافتن بنیان‌های معرفتی برای خواسته‌های خودمان نداریم.

وی با اشاره به این نکته که فکر می‌کنم یک نقطه آغاز می‌تواند همین باشد گفت : نقطه‌ای که به‌ نظر می‌رسد از همان ابتدا می‌خواهد ما را ناامید بکند. یعنی ما روی می‌آوریم به یک فیلسوف آمریکایی تا اینکه او به ما بگوید فلسفه حداقل از آن جهتی که شما فکر می‌کنید به درد شما نمی‌خورد. همین واکنش منفی به سخنرانی او در ایران هم ایجاد شد. اکثراً آمده بودند که دیدگاههای فلسفی یک فیلسوف برجسته آمریکایی را بشنوند، و او داشت به آنها توصیه می‌کرد که اگر در واقع پرسش‌های شما اینهاست، پاسخ‌هایش را باید در جای دیگری جست‌وجو کنید. این پاسخ‌ها را در تاریخ باید پیدا کرد نه در فلسفه.

یزدانجو همچنین به این نکته تاکید کرد که یک فیلسوف آمریکایی که با فلسفه تحلیلی بسیار آشناست و با فلسفه قاره‌ای هم آشنایی عمیقی دارد، حالا در اواخر قرن بیستم نگرشی را مطرح می‌کند که مثلاً اسم نگرش پسافلسفی روی آن گذاشته‌اند و یا بعضی وقت‌ها نگرش پایان فلسفه. و از آن طرف ما آدم‌هایی که درواقع احساس می‌کنیم تاریخی داریم پر از عقل‌ستیزی، و حالا می‌خواهیم به سمت عقلانیت حرکت بکنیم.

وی افزود: عقلانیتی که او می‌گوید از منظر کسی است که عقلانیت در محیط خودش تجربه شده است، تحقق پیدا کرده، مزایا و معایبش ارزیابی شده است. اما به هر حال یک نقطه مشترک داریم که او بر اساس تاریخ خودش دارد قضاوت می‌کند ما هم داریم همین کار را می‌کنیم. این منظر می‌تواند ما را به هم نزدیک کند. اینکه رورتی خودش ستایشگر فیلسوف‌هایی هست که به ‌زعم ما فیلسوفان خردستیزی هستند مثل نیچه، هایدگر، یا دریدا. این تقابل‌های ظاهری هست. چرا که به‌هرحال او در تقابل با آدم‌هایی مثل هابرماس قرار می‌گیرد که تفکر ما در آن قسمتی که نوگرا است دارد به سمت هابرماس حرکت می‌کند.

یزدانجو تصریح کرد که حالا اینکه ما از چه مسیری می‌خواهیم برویم، دقیقاً از چه راهی داریم حرکت می‌کنیم، و اینکه رورتی چه کار می‌ کرد خیلی اهمیتی ندارد. به هر حال او هم متفکری بود در میان متفکران امروز. اما این فصل مشترک می‌تواند به ما کمک کند که تاریخ خاص خود ما چه معایب و مزایایی داشته و چه نگرش انتقادی‌ای می‌توانیم به آن داشته باشیم، هم‌چنان که رورتی این کار را با تاریخ آمریکا انجام می‌دهد. بنابراین فصل مشترک همین تاریخ‌نگری است.