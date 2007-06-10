حکم اخراج دانشجوی خاطی دانشگاه ایلام بالاخره اجرا شد

دکتر حاجی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : دانشجویی که حکم انظباطی دانشگاه مبنی بر اخراج آن از خوابگاه و تعلیق از تحصیل صادر شده بود، بر خلاف قوانین مصوب دانشگاهها همچنان در خوابگاه دانشجویی آمد و شد داشت که همین امر مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد کرده بود.

وی اضافه کرد : حکم کمیته انضباطی دانشگاه از سوی سرپرستی خوابگاه و انتظامات دانشگاه به وی ارائه شده بود و این دانشجو طبق قانونی می بایست تا پایان محکومیت خود از رفت و آمد در خوابگاه خودداری می کرد که نه تنها به این قانون پایبند نبود بلکه با ایجاد هیاهو و جنجال در فضای خوابگاه مشکل ساز شده بود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایلام گفت : با توجه به اینکه این دانشجو به هیچ عنوان حاضر به ترک خوابگاه نبود، از نیروی انتظامی کمک گرفته شد تا با ورود به خوابگاه، دانشجوی خاطی از خوابگاه خارج شود.