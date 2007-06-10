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۲۰ خرداد ۱۳۸۶، ۱۵:۴۹

حکم اخراج دانشجوی خاطی دانشگاه ایلام بالاخره اجرا شد

معاون دانشجویی دانشگاه ایلام گفت: دانشجوی خاطی دانشگاه ایلام که از خوابگاه دانشجویی اخراج شده بود ولی از تخلیه خوابگاه خودداری می کرد با کمک نیروی انتظامی اخراج شد.

دکتر حاجی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : دانشجویی که حکم انظباطی دانشگاه مبنی بر اخراج آن از خوابگاه و تعلیق از تحصیل صادر شده بود، بر خلاف قوانین مصوب دانشگاهها همچنان در خوابگاه دانشجویی آمد و شد داشت که همین امر مشکلاتی را برای دانشجویان ایجاد کرده بود.

وی اضافه کرد : حکم کمیته انضباطی دانشگاه از سوی سرپرستی خوابگاه و انتظامات دانشگاه به وی ارائه شده بود و این دانشجو طبق قانونی می بایست تا پایان محکومیت خود از رفت و آمد در خوابگاه خودداری می کرد که نه تنها به این قانون پایبند نبود بلکه با ایجاد هیاهو و جنجال در فضای خوابگاه مشکل ساز شده بود.

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ایلام گفت : با توجه به اینکه این دانشجو به هیچ عنوان حاضر به ترک خوابگاه نبود، از نیروی انتظامی کمک گرفته شد تا با ورود به خوابگاه، دانشجوی خاطی از خوابگاه خارج شود.

کد مطلب 499684

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