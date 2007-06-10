اجرای طرح اردوهای هجرت در زنجان 65 درصد رشد می یابد

به گزارش مهر، سرهنگ حسین یوسفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در دهکده سبز زنجان افزود : در استان زنجان استقبال مطلوبی ازطرح هجرت توسط دانش آموزان به عمل آمد و پیش بینی می شود تعداد39 هزار و 492نفر در این طرح حضور یابند.

وی خاطر نشان کرد : سال گذشته 29هزار و 229نفر در اجرای طرح هجرت سه در استان زنجان مشارکت داشتند که توانستیم 100 درصدبرنامه های طراحی شده را اجرا نمایم.

یوسفی با عنوان این مطلب که طرح اردوهای هجرت از سال گذشته با هدف غنی سازی اوقات فراغت و آشنا نمودن دانش آموزان با بازاربه صورت آزمایشی آغاز شده است متذکر شد : طرح اردوهای هجرت در عرصه آموزش و پرورش ، همچنین عرصه های بهداشت و درمان، کشاورزی و خدماتی و سایر عرصه ها توانسته گام های ارزنده ای در زمینه محرومیت زدایی درجامعه بردارد.

وی ادامه داد :عرصه فنی و حرفه ای با همکاری سازمان فنی وحرفه ای در راستای آموزش روستاییان وهمچنین آشنا نمودن آنان با مهارت های حرفه و فن طراحی شده است و نیروی مقاومت بسیج کلیه هزینه های جانبی این طرح را برعهده دارد.

یوسفی هدف ‌از برگزاری طرح هجرت سه ‬را غنی‌سازی اوقات فراغت، آشنایی با کار و تلاش، کمک به دولت خدمتگزار و فعالیت در جهت محرومیت زدایی دانست و عنوان کرد : یکی ‌از ویژگی‌های طرح هجرت زودبازده و عام‌المنفعه‌بودن آن است.

وی تاکید کرد : در اجرای طرح هجرت ، نیروهای بسیجی در عرصه‌های منابع طبیعی ، آبخیزداری ، بهسازی و نوسازی مدارس ، اکیپ‌های پزشکی روستایی و مناطق محروم ، قرنطینه دامپزشکی و آموزش مهارت به ‌روستاییان فعالیت خواهند کرد.

یوسفی یادآور شد : طرح هجرت بسیج سازندگی علاوه‌ بر دستاوردهای فرهنگی ، اجتماعی و خدمات رسانی ، زمینه‌ای مناسب برای آگاهی جوانان با فرهنگ کار و حضور در فضای سازندگی محسوب می‌شود.