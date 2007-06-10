اطلاعیه پلیس راهنمایی و رانندگی برای تعویض پلاک خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه پلیس راهور ناجا آمده : در مرحله جدید طرح ملی تعویض پلاک وسایل نقلیه کشور از 20/2/1386 آغاز شده ، تمام وسایل نقلیه با مدل 1355 و به بالا صرف نظر از نوع پلاک منصوبه، که دارای عدد 2 در سمت راست پلاک خودروی خویش هستند، از تاریخ شروع طرح (20/3/1386) تا 20/4/1386 برای تعویض پلاک به مرکزهای تعویض پلاک یا دفترهای خدمات خودرویی در سراسر کشور مراجعه کنند .

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده: بدیهی است پس از تاریخ ذکر شده، پلاک های موصوف به استناد بند 15 ماده 1 و ماده 2 آئین نامه راهنمایی و رانندگی موضوع مصوبه شماره 2073/ت 29169ه مورخ 8/4/1384 هیئت وزیران به عنوان پلاک غیر مجاز تلقی شده و با اعمال قانون به مبلغ 130000 ریال برابر جدول اخذ جرائم، از رفت و آمد خودروهای متخلف جلوگیری به عمل خواهد آمد .