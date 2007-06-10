80 درصد سالمندان استان مرکزی در خانه نگه داری می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک کاظم صالحی در جلسه شورای سالمندان استان مرکزی که پیش از ظهر امروز در استانداری این استان در اراک برگزار شد افزود : از مجموع 118 هزار و 224 نفر سالمند استان یک هزار و 500 نفر تحت حمایت بهزیستی استان هستند.

وی با اشاره به اینکه در سال های آتی با جامعه سالمند در کشور مواجه می شویم و باید از اکنون پیش بینی های لازم را انجام دهیم خاطرنشان کرد : بر اساس تحقیقات انجام شده در این سازمان مهم ترین مشکل سالمندان در حال حاضر ، مشکلات مالی ، درمانی و تنهایی است.

صالحی با اشاره به اینکه بر اساس این نظر سنجی و تحقیق ، تنهایی و عدم ازدواج سالمندان مشکل 5 8 درصد آنان را است یادآور شد : این سازمان تلاش کرده است در زمینه درمان امکاناتی را برای سالمندان در نظر بگیرد که در زمینه توان بخشی ، فیزیوتراپی ، بینایی و شنوایی سنجی امکانات رایگانی برای آنان در نظرگرفته شده است.

صالحی برپایی کلاس های آموزشی و مشاوره رایگان را از دیگر برنامه های سازمان برای سالمندان استان عنوان و اضافه کرد : از دیگر مسائل سالمندان احترام گذاشتن به آنان است و نباید به دلیل جوان بودن جامعه ، از جامعه سالمند جامعه غافل شد زیرا هر سنی در جایگاه خود کارکردهای خود را دارد و جامعه پیر امروز جامعه جوان دیروز بوده است.

وی نقش نهادهای مردم نهاد در زمینه توجه به سالمندان را مورد تاکید قرار داد و گفت : تخصیص بیشتر اعتبارات بنگاه های زودبازده نیز در رفع معضلات این قشر نقش مهمی دارد.