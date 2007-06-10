به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جلیل حبیب اللهیان ، معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران به تشریح فعالیت های صورت گرفته در مورد طرح جامع و تفضیلی شهر تهران پرداخت و گفت : بالغ بر 50 جلسه در دومین شورای اسلامی شهر تهران برای بررسی و رسیدگی به طرح جامع تشکیل شد که برگزاری این تعداد جلسه، یکی از بی سابقه ترین بررسی هاست و شورای دوم در این زمینه از خود یک رکورد بر جاگذاشت.

وی افزود: این طرح پس از تایید شورای اسلامی شهر به وزارت مسکن منتقل شد و در کمیته فنی شورایاری و شهر سازی ، در کار گروه معماری و شهر سازی و در شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران ، در بالغ بر 16 جلسه مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

حبیب اللهیان ادامه داد: در نهایت این طرح علاوه بر تایید شورای شهر به تایید شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران و کمیته فنی شورای عالی رسید و گزارش هر سه مرجع به شورای عالی شهر سازی ارائه شد .

وی افزود: در حال حاضر ، چند ماه است که این طرح در شورای عالی شهر سازی در حال بررسی است و از اوایل بهمن ماه سال گذشته کار بررسی آن آغاز شده است که امیدواریم تا پایان خرداد ماه این کار به نحو مطلوب خاتمه یابد.

حبیب اللهیان با بیان اینکه بررسی این طرح به خوبی پیگیری می شود و به صورت متداوم و هر هفته در شورای عالی شهر سازی دنبال می شود افزود: مراحل پیشرفت کار بسیار خوب است وبه طور متناوب اصلاحات لازم در آن صورت می گیرد.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران طرح جامع تهران را یکی از پر افتخارترین و کامل ترین سندهایی دانست که در نوع خود تا کنون در کشور تهیه شده است و اظهار داشت : هرچند تهیه این سند در چنین ابعاد گسترده ای ، در این مدت و با این شرایط و ویژگی ها در ایران سابقه نداشته است؛ اما قطعاً بدون نقص نیست و باید کارهای زیادی در آن صورت بگیرد که همه آنها نیز تنظیم شده است و با اجرای کارهای گسترده تر باید این طرح عمق یافته و ضمانت اجرایی بدست آورد.

وی با بیان اینکه اجرای طرح جامع برای تهران که در طرح تفصیلی تجلی پیدا کرده است، در مدت زمان کوتاهی ممکن نیست؛ اظهار کرد: برای آماده سازی و عملیاتی شدن طرح تفصیلی در تهران که 30 سال بدون برنامه و سلیقه‌ای اداره شده است ، باید آموزش و اقداماتی را انجام داد که خوشبختانه همه این فعالیت‌ها و زمان بندی آن نیز با جزئیات تا پایان سال 86 پیش بینی شده است .

حبیب اللهیان از عملیاتی شدن طرح تفصیلی در همه مناطق تهران تا پایان سال جاری خبر داد و افزود: تا پایان سال 86 طرح جامع در مناطق 22 گانه تهران عملیاتی می شود و در سه ماهه پایانی سال به صورت آزمایشی به بهره برداری می رسد و امیدواریم در نهایت رسماً از ابتدای سال 87 ،این سند حرف آخر را برای هرگونه مداخله در شهر بزند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های مختلف در تهیه و تدوین این طرح مشارکت داشته و کار بسیار بزرگی را انجام داده اند افزود: در صدد هستیم تا طی مراسمی علاوه بر آغاز بهره برداری از این طرح ، از همه کسانی که به نوعی در این کار دخیل بوده‌اند قدردانی کنیم.

حبیب اللهیان با بیان اینکه اساساً کار شهرسازی و برنامه ریزی دیر‌بازده است و نمود فیزیکی و عینی آن در شهر دیر ظاهر می شود؛ اظهار کرد: کارهای شهرسازی و هر نوع کاری که با برنامه ریزی سرو کار داشته باشد، پنهان است و حداقل پنج سال طول می کشد تا اثرش نمایان شود. امیدواریم با اجرای این طرح که سندی است که در مورد آن فکر شده به شرطی که توسط شهرداری در آینده کنار گذاشته نشود ، شهری آبرومند در شان مردم کشور ساخته شود و زمینه رفاه و آسایش آنان را فراهم نماید‌.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد : مطمئن باشید که در هر زمینه ای و در مورد هر سوالی ، حرف و برنامه داریم که برخی از برنامه‌ها هم اکنون نیز قابلیت عملیاتی شدن دارد و در برخی نیز باید گام های بعدی برداشته شود.

وی طرح جامع تهران را مجموعه بی نظیری برای اداره شهر تهران دانست و اظهار کرد: آنچه آرزو می کنیم این است که مردم بدانند شهرشان سند و برنامه دارد ، بدانند کجا زندگی می کنند ، می توانند کجا زندگی کنند ، منطقه شهری خود و نوع فعالیتشان را انتخاب کنند و مطمئن باشند که شهر با برنامه اداره می شود.

حبیب اللهیان از در اختیار گذاشتن طرح تفصیلی تهران از طریق سیستم GIS خبرداد و گفت: قصد داریم از طریق سیستم GIS طرح تفصیلی را در اختیار مردم بگذاریم تا مردم از خانه خود بتوانند وضعیت منطقه ای که در آن زندگی می کنند و یا وضعیت سایر مناطقی که می خواهند از آن مطلع باشند را دریابند. با این امکان مردم قادر خواهند بود از شهرشان مراقبت کنند ، نسبت به آن حساس شوند و به این ترتیب مراقب فعالیت مدیران شهری نیزهستند تا از آن تخلف نکنند‌ .

حبیب اللهیان اظهار داشت : بالغ بر 85 درصد از در‌آمد شهرداری از ساخت و سازهای شهری بوده که این نحوه درآمد‌زایی اشتباه است وهمه هدفمان با تدوین طرح های جامع و تفصیلی این است که این روش درآمد‌زایی تغییر واصلاح شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، نارضایتی شهروندان از معاونت شهرسازی ومعماری را در اصل نارضایتی از بخش صدور پروانه دانست که بیشترین مراجعات مردم در آن صورت می گیرد و با اشاره به مشکلاتی که همواره از درون و بیرون سیستم برای معاونت شهر سازی و معماری وجود دارد گفت: توقع و مراجعه اصلی مردم به شهرداری برای گرفتن پروانه است که نباید این گونه باشد و رابطه مردم و شهرداری باید گسترده تر از این باشد که تنها برای گرفتن پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه کنند ،اما در حال حاضر ما با شهرسازی مشارکتی ، مدیریت مشارکتی و مشارکت مردم در سرنوشت شهرشان بسیار فاصله داریم .

حبیب اللهیان با بیان اینکه وقتی مراجعه در بخش خاصی بیشتر صورت بگیرد نارضایتی در آن بخش هم بیشتر می شود، افزود: همه توقع دارند شهرسازی برای شهر درآمد کسب کند که این مساله باعث شده تا 85 درصد از درآمد شهرداری از ساخت و سازهای شهری باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: در برابر این توقع ، حوزه شهر سازی مناطق از نظر نیروی انسانی ضعیف ترین بخش تلقی می شوند ، اما کسی به این مسائل توجه ندارد و از درآمد میلیاردی که شهرسازی برای شهرداری کسب می کند ،امکانات مناسبی برای معاونت شهر سازی اختصاص نمی یابد.

معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران ضوابط و مقررات و بخشنامه های متعدد را مهمترین علت نارضایتی مردم عنوان کرد و گفت: تا زمانی که بخواهیم شهر را با دستورالعمل های موردی و بخش نامه های متعدد اداره کنیم ، امکان اشتباه کارشناسان وجود دارد و امکان پاسخگویی به مردم نیز راحت نیست.

وی رفع شبهات در قوانین و شفاف سازی در این بخش را از اهداف عمده طرح های جامع و تفصیلی شهرتهران دانست و افزود: با شفاف سازی دراین زمینه کارها روان تر انجام می شود و شبهات موجود در ساخت و ساز از بین می رود چراکه مردم اگر بدانند قانون برای همه شهر یکسان اجرا می شود، مشکلات کمتری پیدا می کنندو نارضایتی آنها نیز کمتر خواهد شد.

حبیب اللهیان با بیان اینکه با روش های سنتی نمی توان حجم زیاد مراجعات مردم را جواب داد اظهار کرد: باید روش های مدرن و IT را وارد سیستم کرد و کاری کنیم که مردم با کمترین مراجعه به شهرداری و از طریق روابط مجازی برنامه های خود در شهرداری را دنبال کنند و با آن در ارتباط باشند.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران از ایجاد تحولات جدید در فرآیند صدور پروانه در شهرداری تهران تا اواسط سال جاری خبر داد و گفت : جریان صدور پروانه کاملاً تخصصی است که نباید از همه شهروندان انتظار داشت به قوانین آن مسلط باشد.

وی افزود: از طریق ایجاد دفاتر بخش خصوصی که کاملا حساب شده ، تحت نظارت ، امانت دار و کارگزار شهرداری و مردم باشد ,علاوه بر اینکه مراجعات مردم به شهرداری کمتر می شود ، شهروندان نیز می توانند مسائل خود در شهرداری را به خوبی پیگیری کنند.

حبیب اللهیان در ادامه افزود: مقدماتی برای ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک صورت گرفته است که به این وسیله علاوه بر شفاف سازی و به کارگیری ابزارهای نو توسط بخش خصوصی صاحب صلاحیت ، کارها نیز سریعتر انجام می شود و مراجعه به شهرداری نیز کمتر خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات این طرح تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک تا پایان خرداد در دو منطقه 17و 6 به صورت پایلوت ایجاد می شود و به تدریج توسعه می یابد که امیدواریم تا پایان شهریور ماه همه مناطق تهران به این دفاتر مجهز شوند.

حبیب اللهیان با بیان اینکه این دفاتر باید از گروه‌های حقوقی و آموزش دیده عبور تشکیل شده باشند؛ گفت: تعداد این دفاتر ممکن است در ابتدا کم باشد اما به تدریج توسعه می یابد که در آغاز فقط در بخش صدور پروانه خدمات می دهد و پس از آن در همه بخش های شهرداری شروع به فعالیت می کنند.

به گفته حبیب اللهیان با رویه های گذشته نمی توان کار را جلو برد و باید تغییراتی را به وجود آورد که در سال گذشته سیستم بازدید یکسان در این راستا در مناطق 22‌ گانه تهران اجرا شد و به این ترتیب بسیاری از نارضایتی های مردم که ناشی از ناهماهنگی میان واحدهای مختلف شهرداری بود کاهش یافت و امروز فقط یک پرونده برای استفاده واحدهای مختلف در شهرداری وجود دارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در ادامه گفت: در شهر علاوه بر ساختمان های مسکونی ، ده ها عملکرد دیگر نیز باید وجود داشته باشد که مردم برای استفاده از آن حاضرند پول بدهند و این کار اشتباهی است که فقط درآمد شهر از ساختمان های مسکونی تامین شود.

حبیب اللهیان با بیان اینکه موضوع عوارض یکی از مهمترین مسائل در شهرداری‌های کشور است که نیازمند تجدید نظر اساسی در آن هستیم افزود : سال‌های سال شهرداری، دولتی اداره می شد و هیچ وقت مانند سایر کشورها که سال هاست تجربه غیر دولتی شدن دارند عمل نکرده ایم. در طول این سال ها مردم باور می کردند که شهرداری دولتی است و آن را بخشی از دولت می دانستند ، درصورتی که شهرداری و دولت در ماهیت کار با هم تفاوت دارند و شهرداری در عمل نیازمند به مشارکت و تعامل با مردم است .

حبیب اللهیان نگاه دولتی به شهرداری را موجب ایجاد دو اتفاق در شهر دانست و گفت: این نگاه موجب می شد که در اولین گام شهرداران انتصابی باشند و به همین دلیل توقع این خواهد بود که بودجه و اعتبارات شهر نیز دولتی می شد و مردم نقشی در هزینه شهرشان احساس نکنند که این روند تا پایان جنگ ادامه یافت. بعد از جنگ، در نهایت تاسف ، بدون برنامه و مطالعه و در فقدان یک نگاه جامع و همه سو نگر ، نظام شهرداری، انتصابی باقی ماند ، اما هزینه شهر غیر‌دولتی شد و این آغاز بحران ، انحراف و اشتباه در شهر تهران و بعد هم در همه شهر های کشور بود.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران در ادامه با انتقاد از قطع یکباره کمک دولت به شهرداری اظهار کرد: نباید قبل از اینکه مدیریت شهری را از دولتی بودن به مردمی بودن تبدیل و اعتماد مردم را جلب و آنها را در هزینه شهر مشارکت می‌دادیم ، کمک دولت را به شهرداری قطع می کردیم . بهتر بود تا با یک نظام منطقی ،به تدریج درآمد شهر را از خودش می گرفتیم و خرج خودش می کردیم تا این مشکلات به وجود نمی آمد.

حبیب اللهیان فروش تراکم و به تعبیری فروش شهر را سرآغاز بدبختی تهران عنوان کرد و گفت: با این کار مالکان ساختمان های مسکونی تعیین می کردند که در شهر چه بسازند و کجا بسازند . شهرداری نیز چون به پول احتیاج داشت ، بدون هیچ ممانعتی هر پیشنهادی از سوی آنان را می پذیرفت و به این ترنیب شهر بر اساس سلائق معدودی افراد و سرمایه دارانی اندک به این شکل درآمد.

وی افزود: عوارض نوسازی از نظر قانونمندی یکی از مترقی‌ترین قوانین را داشته است و از سال 1344 بر این نکته تاکید داشته است که مردمی که در شهر زندگی می کنند؛ باید عوارض شهر نشینی بدهند و درصدی از قیمت منطقه ای ملکشان را بپردازند.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران گفت: نتیجه همه این کارهای نادرست این بود که به جای رشد 26درصد عوارض به بالای 50 درصد ،این عوارض به 3درصد کاهش یافت که باید 20 درصد فروش تراکم جایگزین آن می شد .»

به گفته حبیب اللهیان ، نظام اخذ عوارض شهر برای اداره شهر از اساس و پایه اشتباه بود و در حال حاضر نیازمند اصلاح است و در طرح جامع و تفضیلی به این موضوع نیز حداقل در حد راهبرد و پیشنهاد پاسخ داده شده است و قطعاً نیازمند مصوبه شورای شهر، لایحه و اصلاح خواهد بود.

وی با بیان مشکلات موجود اظهار کرد: نباید فکر کنیم درآمد فقط از ساختمان های مسکونی است ، شهر فقط ساختمان های مسکونی نیست و مسکن زمانی در شهر معنا پیدا می کند که در کنارآن رفاه ، اقتصاد ، آسایش ، تفریح و گذراندن اوقات فراغت نیز تعریف شده باشد.

حبیب اللهیان در ادامه گفت : در طرح جامع تهران از این پس اجازه ساخت وساز بدون برنامه داده نمی شود وتوسعه ساخت و ساز با برنامه ریزی مشخص انجام می شود .

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به اینکه شهر دارای ساختمان هایی است که مردم برای تفریح و آسایش در آن حاضرند پول خرج کنند؛ اظهار کرد‌: کسب درآمد فقط از مسکن اشتباه است و باید کاری کنیم که شهرمان فقط مسکن و خیابان نشود ، نحوه کسب درآمد در شهر پایدار شود و با این کار تعادل میان مسکن و سایر فعالیت ها به وجود آید.

حبیب اللهیان با تاکید بر اینکه نیازمند یک تجدید نظر اساسی در نظام اخذ عوارض هستیم افزود: نظام درآمد و نظام هزینه شهر نیز باید در این راستا اصلاح شود تا درآمد به دست آمده به هدر نرود که با این هدف در طرح جامع و تفضیلی به اصلاح نظام مالیه شهر توجه شده است.

حبیب اللهیان ادامه داد: سال گذشته وبا تصویب شورای شهر قرار شد تا سازندگان نماهای خوب ساختمانها تشویق شوند که این کار با آغاز صدور پروانه نما در آینده برای ساختمان ها انشا الله عملیاتی می شود.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران گفت: در اسناد طرح های جامع و تفصیلی برای به دست آوردن ضوابط ، طراحی و سیمای شهری چند مشاور گرفته شده است ،که این ضوابط هرچه زودتر آماده شود ، قصد داریم نمای ساختمان ها را از طریق صدور پروانه کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پروانه ساختمان ها فقط در زمینه ارتفاع ، سطح اشغال ، تراکم و کاربری است افزود: در ساخت ساختمان ها ، نما به صورت سلیقه ای اجرا می شود که این مساله از نواقص جدی درفرآیند صدور پروانه و نظام فعلی ساخت و سازاست.

حبیب اللهیان در ادامه اظهار کرد: هم اکنون با ضوابطی که شاخص هایش درحال آماده سازی است ، قصد داریم تا نماها را دارای هویت کنیم و به این ترتیب به سمت هویت شهری و فضای شهری برویم.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به جزئیات اجرای این طرح اظهار کرد: در این کار به هیچ عنوان نمای یکسان برای ساختمان ها تعریف نشده است و مالکان ساختمان ها پس از گرفتن پروانه ساخت و انجام کارها ، در مقطعی از دوره ساخت ساختمان ، طرح نما را برای بررسی آورده و پس از تایید پروانه دریافت کنند. برای تشویق نماهای مناسب نیز سال گذشته شورای اسلامی شهر تهران مصوبه‌ای را تصویب کرده است که همزمان ، این مصوبه نیز اجرا می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تصویب طرح حریم تهران خبرداد و اظهار امیدواری کرد که با اجرایی شدن این طرح ،مسائل و مشکلات حریم شهر تهران حل خواهد شد.

حبیب اللهیان افزود : این طرح سند ارزشمندی بود که موفق شدیم در شورای شهر به تصویب رسانده و با یک برخورد عالی از سوی شورای عالی شهر سازی وبه ویژه وزارت کشور ، طرح حریم شهر تهران به تصویب شورای عالی شهر سازی نیز رسید.

وی با بیان اینکه این طرح یکی از افتخارات مدیریت شهری در دوره دوم است، گفت: با اجرایی شدن این سند که کاری بسیار سخت اما عملی است ، مسائل و مشکلات حریم شهر تهران برطرف می شود. این سند فقط مربوط به حریم شهر تهران نیست و حریم همه سکونت گاه های در حوزه منطقه ای شهر تهران را تحت پوشش قرار می دهد . مدیریت و نظارت بر حریم که از موارد مورد نیاز این طرح بود؛ در شورای عالی به تصویب رسیده است و می توان این سند را یکی از افتخارات شهرداری در زیر مجموعه سند طرح جامع تهران دانست.

معاون شهر سازی و معماری شهرداری تهران از تصویب سند محدوده تهران نیز خبر داد و افزود : در حال حاضر سند محدوده تهران نیز به تصویب رسیده و در منطقه شمال تهران در حال پیاده سازی است.

حبیب اللهیان اقدامات صورت گرفته در زمینه عملیاتی شدن محدوده تهران را با توجه به اینکه طرح جامع تهران هنوز به پایان نرسیده است و خط محدوده شهر تهران در حال پیاده سازی است ، دستاورد بزرگی دانست که همه برنامه ریزی های لازم برای آن انجام شده است.

وی افزود: هم اکنون مشکلات تهران از نظر برنامه و چه باید کرد‌ها در زمینه حریم برطرف شده است که البته فرایند ابلاغ و اجرای این طرح نیز به طور طبیعی مدتی زمان می برد.

