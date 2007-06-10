اخبار کوتاه فرهنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، دادگو از موسسان و مجریان مدیریتی بنیاد سینمایی فارابی، سیما فیلم و عضو نخستین دوره هیئت مدیره خانه سینما بوده و تهیه کنندگی فیلم هایی چون "حاجی واشینگتن"، "پرده آخر"، "کمال الملک"، "بانو"، "ناصرالدین شاه آکتور سینما" و ... را به عهده داشته است.

ـ فیلم سینمایی "اتوبوس شب" به کارگردانی کیومرث پوراحمد به همت انجمن روزنامه نگاران مسلمان با همکاری موسسه فرهنگی هنری شاهد روز پنجشنبه 24 خرداد ساعت 45/16 در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا به نمایش درمی آید.

ـ فیلم سینمایی "آدم" به کارگردانی عبدالرضا کاهانی در ششمین نشست خانه فیلم نور روز دوشنبه 21 خرداد ساعت 17 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به نمایش درمی آید. پس از نمایش جلسه نقد و بررسی فیلم با حضور کارگردان، بازیگران و تهیه کننده برگزار می شود.

ـ پشت صحنه فیلم سینمایی "دوئل" ساخته ابوالفضل توکلی روز دوشنبه 21 خرداد ساعت 14 در حوزه هنری کرج به نمایش درمی آید. روابط عمومی حوزه هنری استان تهران اعلام کرد پیش از نمایش و بررسی این فیلم پشت صحنه، فیلم سینمایی "دوئل" احمدرضا درویش از ساعت 12 به نمایش درمی آید. این سلسله برنامه های نمایش فیلم با عنوان "تماشاخانه" دوشنبه هر هفته برگزار می شود.