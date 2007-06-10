به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست ناصر باکیده در مورد برگزاری جشنواره منطقه ای گفت: "سال 86 که سال اتحاد و انسجام اسلامی نامگذاری شده انجمن سینمای جوانان ایران فعالیت های گسترده ای در حوزه های داخلی و خارجی انجام داده و برگزاری جشنواره های منطقه ای یکی از این رویکردهاست."

مدیر عامل انجمن سینمای جوانان افزود: "تلاش انجمن همواره بر تمرکززادیی از تهران و توجه به رشد فیلمسازی در تمام مناطق کشور بوده و تلاش می کنیم شاهد نمایش مطلوب در سینمای کوتاه باشیم. هر سال نزدیک به 2500 فیلم کوتاه در کشور تولید می شود و باید مکان هایی برای نمایش آنها باشد. برگزاری جشنواره منطقه ای پاسخگوی بخشی از این نیاز است. امیدواریم با توجه به پیشینه کهن فرهنگی و بضاعت نمایشی و مدیریتی استان کردستان جشنواره به بهترین نحو در کردستان برگزار شود."

در ادامه جلسه منصور ایمانی مدیر کل ارشاد استان کردستان و دبیر هفتمین جشنواره منطقه ای ضمن برشمردن ویژگی ها و پتانسیل فیلمسازی و برگزاری جشنواره در کردستان گفت: "برگزاری جشنواره منطقه ای زمینه ای مناسب برای عرضه توانایی های فیلمسازان جوان، ارج نهادن به تولیدات فرهنگی و بومی، ایجاد انگیزه در عرصه تولید فیلم کوتاه و معرفی توان فیلمسازی در استان کردستان است."

در ادامه سعید زین العابدینی مدیر روابط عمومی انجمن سینمای جوانان درباره برنامه های مختلف جشنواره گفت: "از 12 استان حدود 450 فیلم به دبیرخانه رسید و کمیته انتخاب شامل بهنام صفری، مرتضی رزاق کریمی، محمد زنده نام، آرش رصافی و رضا سبحانی 66 فیلم را برای حضور در جشنواره انتخاب کردند. فیلم ها در بخش مسابقه و سه بخش ویژه پایداری و بیداری در گستره سبز اسلامی، در جستجوی حقیقت و پیامبر اعظم (ص) به نمایش درمی آیند. برای اولین بار هم بخش مسابقه پوستر فیلم در جشنواره حضور دارد."

وی در ادامه ضمن معرفی برنامه های جنبی جشنواره منطقه ای سینمای جوان افزود: "حدود شش ساعت کارگاه آموزشی با عنوان ساختار سینمای مستند با حضور محمد تهامی نژاد و چند نشست تخصصی با حضور سینماگران جوان با سیدمحمد مختاری، پوران درخشنده و مازیار میری برگزار می شود. در نشست های شبانه هم طهماسب صلح جو حضور دارد."