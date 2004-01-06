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۱۶ دی ۱۳۸۲، ۱۲:۵۶

از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت

35 جايگاه CNG تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد

از ابتداي طرح گاز سوز كردن خودروها تاكنون احداث و تجهيز 100 جايگاه سوخت رساني گاز طبيعي CNG در تهران و ديگر شهرها آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون پشتيباني CNG سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون جايگاههاي گاز طبيعي فشرده ( CNG ) "تاكسيراني" ،"پاركينگ شيراز" و ايران خودرو علاوه بر ايستگاههاي دو منظوره تقي آباد و بيهقي تهران به خودروهاي گاز سوز سوخت رساني مي كنند.
خليل عسگري افزود: جايگاه دو منظوره تقي آباد قابليت سوخت رساني به 400 اتوبوس و حدود دو هزار خودروي سواري در شبانه روز را دارد و در ايستگاه بيهقي نيز در شبانه روز يك هزار خودرو سواري مي توانند سوخت مورد نياز خود را تامين كنند.
وي گفت: هم اكنون دو ايستگاه  CNG  در مشهد نيز مورد بهره برداري قرار گرفته و قادراست در شبانه روز به دو هزار و 500 خودرو سوخت رساني كند.

کد مطلب 49970

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