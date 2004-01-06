به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون پشتيباني CNG سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون جايگاههاي گاز طبيعي فشرده ( CNG ) "تاكسيراني" ،"پاركينگ شيراز" و ايران خودرو علاوه بر ايستگاههاي دو منظوره تقي آباد و بيهقي تهران به خودروهاي گاز سوز سوخت رساني مي كنند.
خليل عسگري افزود: جايگاه دو منظوره تقي آباد قابليت سوخت رساني به 400 اتوبوس و حدود دو هزار خودروي سواري در شبانه روز را دارد و در ايستگاه بيهقي نيز در شبانه روز يك هزار خودرو سواري مي توانند سوخت مورد نياز خود را تامين كنند.
وي گفت: هم اكنون دو ايستگاه CNG در مشهد نيز مورد بهره برداري قرار گرفته و قادراست در شبانه روز به دو هزار و 500 خودرو سوخت رساني كند.
از سوي سازمان بهينه سازي مصرف سوخت
35 جايگاه CNG تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد
از ابتداي طرح گاز سوز كردن خودروها تاكنون احداث و تجهيز 100 جايگاه سوخت رساني گاز طبيعي CNG در تهران و ديگر شهرها آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون پشتيباني CNG سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون جايگاههاي گاز طبيعي فشرده ( CNG ) "تاكسيراني" ،"پاركينگ شيراز" و ايران خودرو علاوه بر ايستگاههاي دو منظوره تقي آباد و بيهقي تهران به خودروهاي گاز سوز سوخت رساني مي كنند.
نظر شما