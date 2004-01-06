35 جايگاه CNG تا پايان امسال به بهره برداري مي رسد

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون پشتيباني CNG سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور با اعلام اين خبر گفت: هم اكنون جايگاههاي گاز طبيعي فشرده ( CNG ) "تاكسيراني" ،"پاركينگ شيراز" و ايران خودرو علاوه بر ايستگاههاي دو منظوره تقي آباد و بيهقي تهران به خودروهاي گاز سوز سوخت رساني مي كنند.

خليل عسگري افزود: جايگاه دو منظوره تقي آباد قابليت سوخت رساني به 400 اتوبوس و حدود دو هزار خودروي سواري در شبانه روز را دارد و در ايستگاه بيهقي نيز در شبانه روز يك هزار خودرو سواري مي توانند سوخت مورد نياز خود را تامين كنند.

وي گفت: هم اكنون دو ايستگاه CNG در مشهد نيز مورد بهره برداري قرار گرفته و قادراست در شبانه روز به دو هزار و 500 خودرو سوخت رساني كند.

